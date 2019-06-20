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  • У Тбілісі протестувальники штурмом зайняли парламент через російських політиків
20 червня 2019, четвер, 22:16 20
Світ 2019-06-21T00:00:02+03:00
Українські Новини
У Тбілісі протестувальники штурмом зайняли парламент через російських політиків

У Тбілісі протестувальники штурмом зайняли парламент через російських політиків

Виступ російських політиків у парламенті Грузії стало причиною масових протестів і ймовірної відставки спікери парламенту країни. Про це повідомляє Грузія online.

У четвер тисячі людей вийшли на акції протесту через виступ російських політиків у парламенті Грузії. До протестувальників також приєдналися представники різних грузинських опозиційних партій.

Невдоволення громадськості викликав той факт, що в парламенті проходила сесія Міжпарламентської православної асамблеї, а ведучий сесії депутат російської Думи Сергій Гаврилов сів у крісло голови парламенту Грузії.

Після цього російській делегації довелося терміново покинути країну в супроводі охорони у зв'язку з розпочатими в Грузії акціями протесту проти їх перебування в країні.

Опозиція дала правлячої партії строк в один час для відставки трьох високопоставлених чиновників - голови парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахарія і глави СГБ Вахтанга Гомелаури. Після закінчення терміну учасники акції увірвалися на територію парламенту.

Поліція намагалася зупинити їх, але не застосовувала кийки або інші спецзасоби, намагаючись мирно витіснити учасників акції з території парламенту.

Раніше голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе з-за подій в Тбілісі перервав свій офіційний візит в Азербайджан і повертається в Грузію. Відразу після повернення Кобахідзе планував оголосити про свою відставку.

Пізніше керівництво правлячої партії заявило, що відбулася протокольна помилка" і перервало міжнародний парламентський форум, в якому брало участь 100 делегатів з 25 країн.

Як повідомляли Українські Новини, за результатами виборів у Грузії новим президентом повинна була стати жінка.

При цьому в Тбілісі пройшов багатотисячний мітинг проти результату президентських виборів.

Програв вибори кандидат у президенти Грузії відмовлявся визнати їх підсумки.

Після масових протестів у Грузії принесла присягу Саломе Зурабішвілі. Тепер вона офіційно ступила на посаду президента країни.

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