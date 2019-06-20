Путін заявив, що звільнення полонених моряків розгляне разом із звільненням ув'язнених в Україні росіян

Президент Росії Володимир Путін вважає, що питання звільнення українських моряків повинен вирішуватися в комплексі із звільненням засуджених в Україні росіян.

Про це, згідно розміщеної на сайті Президента Росії стенограмі, Путін сказав під час програми "Пряма лінія з Володимиром Путіним", передають Українські Новини.

Путін зазначив, що нещодавно колишній глава Адміністрації Президента України, член політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук у ході поїздки в Росію ставив питання про звільнення українських моряків і ще ряду конкретних осіб, які засуджені і перебувають у місцях позбавлення волі в Росії.

"Але питання подібного роду повинні вирішуватися в комплексі. І ми, перш ніж вирішувати ці питання, повинні подумати про те, як буде вирішена доля тих людей, які нам не байдужі, в тому числі громадян Російської Федерації, які перебувають в аналогічній ситуації на Україні", - сказав Путін.

При цьому він не назвав імен росіян, про яких йде мова.

Як повідомляли Українські Новини, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських корабля 24 членів їх екіпажів. У Росії не збираються виконувати вимогу трибуналу про звільнення українських моряків.