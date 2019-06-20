підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.1 29.85
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • Путін заявив, що звільнення полонених моряків розгляне разом із звільненням ув'язнених в Україні росіян
20 червня 2019, четвер, 19:17 12
Політика 2019-06-20T19:34:23+03:00
Українські Новини
Путін заявив, що звільнення полонених моряків розгляне разом із звільненням ув'язнених в Україні росіян

Путін заявив, що звільнення полонених моряків розгляне разом із звільненням ув'язнених в Україні росіян

Президент Росії Володимир Путін вважає, що питання звільнення українських моряків повинен вирішуватися в комплексі із звільненням засуджених в Україні росіян.

Про це, згідно розміщеної на сайті Президента Росії стенограмі, Путін сказав під час програми "Пряма лінія з Володимиром Путіним", передають Українські Новини.

Путін зазначив, що нещодавно колишній глава Адміністрації Президента України, член політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук у ході поїздки в Росію ставив питання про звільнення українських моряків і ще ряду конкретних осіб, які засуджені і перебувають у місцях позбавлення волі в Росії.

"Але питання подібного роду повинні вирішуватися в комплексі. І ми, перш ніж вирішувати ці питання, повинні подумати про те, як буде вирішена доля тих людей, які нам не байдужі, в тому числі громадян Російської Федерації, які перебувають в аналогічній ситуації на Україні", - сказав Путін.

При цьому він не назвав імен росіян, про яких йде мова.

Як повідомляли Українські Новини, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських корабля 24 членів їх екіпажів. У Росії не збираються виконувати вимогу трибуналу про звільнення українських моряків.

Більше новин про: Володимир Путін українські моряки

Архів
Новини
Справу Комарова треба перекваліфікувати як убивство журналіста, – Томіленко 20:10
До українських авіакомпаній почнуть застосовувати санкції у разі затримки рейсів 19:44
Невідомі через суд намагаються повернути Бойка до "Опозиційного блоку" з "Опозиційної платформи – За життя" 19:34
Порошенко подав зустрічну заяву проти Портнова, яке було відхилено ДБР 19:30
Юрій Назаров розповів про першу у Києві smart-вулицю і заявив, що на цьому інновації в столиці тільки починаються 19:25
більше новин
Смерть Тимчука розслідують як вбивство 14:29
Microsoft нагородила Infopulse Ukraine за IT-проект для фармкомпанії "Дарниця" 14:22
Портнова відновили на посаді професора Київського університету Шевченка 11:35
Тіло Тимчука зі смертельним пораненням в голову виявила його дружина 14:06
Генеральний директор DCH Steel Віталій Баш очолить також ДМЗ 13:41
більше новин
Портнова відновили на посаді професора Київського університету Шевченка 11:35
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
Вбивство Гандзюк: СБУ проводить обшуки у екс-заступника губернатора Херсонщини Рищука 12:38
У Зеленського і в "Слузі народу" не хочуть коментувати тему ЛГБТ 10:07
Журналіст Вадим Комаров пішов з життя після жорстокого побиття в центрі Черкас 08:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok