Голова КДКА Києва Орлов розповів про нові правила підвищення кваліфікації для адвокатів, які набирають чинності з 1 липня

Голова КДКА Києва Орлов розповів про нові правила підвищення кваліфікації для адвокатів, які набирають чинност

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Києва Ігор Орлов розповів про нові правила підвищення кваліфікації для адвокатів, які набирають чинності з 1 липня.

Про це він написав у блозі на сайті видання "Юридична практика", передають Українські Новини.

"Що ми очікуємо від введення нових правил? Звичайно, кращого змістовного наповнення навчальних заходів, виключення формального підходу до підвищення кваліфікації як отримання сертифікатів, зростання професійного рівня адвокатів і більш сильну підготовку молодих кадрів", - сказав він.

Орлов повідомив, що з 1 квітня для українських адвокатів почала працювати модернізована система підвищення кваліфікації.

З 1 липня нові правила повністю вступають в силу.

Вимоги до адвокатів підвищуються, особливо для тих, хто в професії недавно.

Згідно з новими правилами, в перший рік діяльності адвокатам необхідно пройти модульну програму «Молодий адвокат» у Вищій школі адвокатури.

У перші три роки також необхідно прослухати 16 годин лекцій, семінарів і майстер-класів ( тобто, отримати 16 балів за кожен рік).

Для решти зберігається вимога набирати не менше 10 балів за рік.

При цьому в правилах спеціально прописано, що не менше 2 годин повинні бути присвячені адвокатській етиці та стандартам професійної діяльності.

Допускається, що половину необхідних балів можна набрати, навчаючись за кордоном.

Орлов додав, що новими правилами встановлюються більш жорсткі вимоги до операторів підвищення кваліфікації.

"Відтепер такі послуги більше не зможуть надавати дрібні, маловідомі фірми, рекламою яких переповнений інтернет і вагони метро...всі, хто раніше був сертифікований, з 1 липня вже не можуть видавати сертифікати про підвищення кваліфікації адвокатів", - зазначив він.

Орлов підкреслив, що при цьому, органи адвокатського самоврядування регіонів зберігають свою роль в організації навчання для адвокатів разом з Вищою школою адвокатури, Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією КДКА Києва.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Орлов роз'яснив процедуру законного отримання адвокатських свідоцтв в Києві.

Голова Ради адвокатів Києва Петро Рябенко заявив, що сотні людей стали жертвами аферистів і отримали підроблені свідоцтва про право займатися адвокатською діяльністю.