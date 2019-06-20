ЄС продовжив "кримські" санкції проти Росії

Рада Європейського Союзу продовжив санкції проти Росії за анексію Криму до червня 2020 року.

Про це представник України в ЄС, посол у Бельгії Микола Точицький написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Вітаю Рішення @EUCouncil про продовження "кримських" санкцій до червня 2020 р. Недавні "вироки російських судів у справах кримських татар показали, що окупований Крим став "сірою зоною", де не діють гарантії прав людини", - написав він.

Точицький додав, що посилення міжнародного тиску на Росію є ключовим для деокупації Криму.

Раніше ряд ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомив про схвалення постпредами країн ЄС продовження санкцій щодо Росії із-за незаконної анексії Криму до 23 червня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, Україна вважає незаконним засудження 5 українців кримськотатарського походження Тимура Абдуллаєва, Узеіра Абдуллаєва, Рустема Ісмаїлова, Еміля Джемадєнова, Айдера Саледінова до 12-17 років в'язниці Північно–Кавказким окружним військовим судом Росії за сфабрикованими звинуваченнями в діяльності терористичної організації в "сімферопольській справі Хізб ут-Тахрір".

Посли країн Євросоюзу в середу, 12 червня, затвердили продовження кримських санкцій проти Росії.

З червня 2014 року Рада ЄС прийняла обмежувальні заходи в якості реакції на незаконну анексію Криму і Севастополя Росії.