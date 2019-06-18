Украина отреагировала на приговор российского суда крымским татарам в деле Хизб ут-Тахрир

Украина считает незаконным осуждение 5 украинцев крымскотатарского происхождения Тимура Абдуллаева, Узеира Абдуллаева, Рустема Исмаилова, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова к 12-17 годам тюрьмы Северо–Кавказким окружным военным судом России по сфабрикованным обвинениям в деятельности террористической организации по "симферопольскому делу Хизб ут-Тахрир".

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, передают Українські Новини.

МИД высказывает решительный протест России в связи с неправомерным приговором указанного суда, оглашенным в Ростове-на-Дону 18 июня.

Тимур Абдуллаев приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Исмаилов – к 14 годам, Узеир Абдуллаев – к 13 годам, Джемаденов и Салединов – к 12 годам лишения свободы.

МИД призвал международное сообщество осудить эти неправомерные решения, усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины в России и восстановления территориальной целостности Украины в международно-признанных границах.

Как сообщали Українські Новини, МИД призывал международное сообщество усилить санкции против России в связи новыми задержаниями и обысками крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах аннексированного Россией Крыма.

В марте в Крыму арестовали всех задержанных крымскотатарских активистов.