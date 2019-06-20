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20 червня 2019, четвер, 16:53 31
Політика 2019-06-20T16:55:22+03:00
Українські Новини
За 200 "швидких", які подарував Зеленський дитячим лікарням, сплатив Ахметов

За 200 "швидких", які подарував Зеленський дитячим лікарням, сплатив Ахметов

Фонд Ріната Ахметова купить 200 швидких для лікарень України до кінця 2019 року (насправді раніше). Про це повідомляє Директор з комунікацій в System Capital Management Наталя Ємченко на своїй сторінці в Facebook.

"Анонсуємо сьогодні цей великий проект, в якому чудово все. Це буде 136 швидких (Пежо і Форд) різної комплектації. І ще 64 позашляховика, обладнаних медичною технікою, для віддалених територіальних громад", - повідомляє Ємченко.

Нагадаємо, що раніше як раз повідомлялося про те, що Зеленський повідомив про покупку 200 машин "швидкої" за рахунок меценатів.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський розповів, що домовився з Пінчуком про фінпідтримку військових, Ахметовим - медицини і доріг Донбасу, з Коломойським - інфраструктури, але він ще про це не знає.

Також повідомлялося і про те, що Зеленський вже провів зустріч з Ахметовим.

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