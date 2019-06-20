За 200 "швидких", які подарував Зеленський дитячим лікарням, сплатив Ахметов

Фонд Ріната Ахметова купить 200 швидких для лікарень України до кінця 2019 року (насправді раніше). Про це повідомляє Директор з комунікацій в System Capital Management Наталя Ємченко на своїй сторінці в Facebook.

"Анонсуємо сьогодні цей великий проект, в якому чудово все. Це буде 136 швидких (Пежо і Форд) різної комплектації. І ще 64 позашляховика, обладнаних медичною технікою, для віддалених територіальних громад", - повідомляє Ємченко.

Нагадаємо, що раніше як раз повідомлялося про те, що Зеленський повідомив про покупку 200 машин "швидкої" за рахунок меценатів.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський розповів, що домовився з Пінчуком про фінпідтримку військових, Ахметовим - медицини і доріг Донбасу, з Коломойським - інфраструктури, але він ще про це не знає.

Також повідомлялося і про те, що Зеленський вже провів зустріч з Ахметовим.