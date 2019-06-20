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  • Від граду і дощів до 36-градусної спеки: перед вихідними погода в Україні буде мінливою
20 червня 2019, четвер, 16:35 19
Життя 2019-06-20T17:45:02+03:00
Українські Новини
Від граду і дощів до 36-градусної спеки: перед вихідними погода в Україні буде мінливою

Від граду і дощів до 36-градусної спеки: перед вихідними погода в Україні буде мінливою

Погода. Фото: facebook.com/ukrgmc
Погода. Фото: facebook.com/ukrgmc

21 червня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+21 градус, удень +31...+33 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, місцями суттєві дощі, град та шквали 15-20 м/с, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+21 градус, вдень +27...+34 градуси.

У Карпатах дощ, гроза, місцями суттєві дощі, град та шквали 15-20 м/с, температура вночі +13...+18 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У Моршині дощі, грози, місцями суттєві дощі, град та шквали 15-20 м/с, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +28...+30 градусів.

У Трускавці дощі, грози, місцями суттєві дощі, град та шквали 15-20 м/с, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +28...+30 градусів.

У Сваляві зливи, грози, місцями суттєві дощі, град та шквали 15-20 м/с, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +28...+30 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Житомирській області дощі, грози, місцями суттєві дощі, град та шквали 15-20 м/с, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +28...+34 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки у Вінницькій області дощі, грози, місцями суттєві дощі, град та шквали 15-20 м/с, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+22 градуси, вдень +28...+36 градусів.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +30...+36 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Одеській області дощі, грози, місцями суттєві дощі, град та шквали 15-20 м/с, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+24 градуси, вдень +30...+36 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+24 градуси, вдень +31...+36 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +20...+22 градуси, вдень +32...+34 градуси.

20 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +24...+27 градусів, у Дніпрі біля Києва +26 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, в частині України оголошено штормове попередження.

Тим часом по Україні втримається 32-градусна спека і посуха у четвер.

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