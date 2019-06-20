Від граду і дощів до 36-градусної спеки: перед вихідними погода в Україні буде мінливою

21 червня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +19...+21 градус, удень +31...+33 градуси.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, місцями суттєві дощі, град та шквали 15-20 м\/с, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +14...+21 градус, вдень +27...+34 градуси.\r\nУ Карпатах дощ, гроза, місцями суттєві дощі, град та шквали 15-20 м\/с, температура вночі +13...+18 градусів, вдень +19...+24 градуси.\r\nУ Моршині дощі, грози, місцями суттєві дощі, град та шквали 15-20 м\/с, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\nУ Трускавці дощі, грози, місцями суттєві дощі, град та шквали 15-20 м\/с, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\nУ Сваляві зливи, грози, місцями суттєві дощі, град та шквали 15-20 м\/с, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Житомирській області дощі, грози, місцями суттєві дощі, град та шквали 15-20 м\/с, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +28...+34 градуси.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки у Вінницькій області дощі, грози, місцями суттєві дощі, град та шквали 15-20 м\/с, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +16...+22 градуси, вдень +28...+36 градусів.\r\nНа сході України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +30...+36 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Одеській області дощі, грози, місцями суттєві дощі, град та шквали 15-20 м\/с, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +19...+24 градуси, вдень +30...+36 градусів.\r\nУ Криму невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +19...+24 градуси, вдень +31...+36 градусів.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +20...+22 градуси, вдень +32...+34 градуси.\r\n20 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +24...+27 градусів, у Дніпрі біля Києва +26 градусів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в частині України оголошено штормове попередження.\r\nТим часом по Україні втримається 32-градусна спека і посуха у четвер.