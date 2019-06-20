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20 июня 2019, четверг, 11:10 1187
Жизнь 2019-06-20T11:16:02+03:00
Українські Новини
Град и шквалы: в части Украины объявлено штормовое предупреждение

Град и шквалы: в части Украины объявлено штормовое предупреждение

Гроза. Погода. Фото: pixabay.com
Гроза. Погода. Фото: pixabay.com

Сегодня, 20 июня, в Украине частично ухудшится погода, в некоторых областях было объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что 20 июня днем в западных областях местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, что на западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +25…+32 градуса, а в Карпатах местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +11…+16 градусов, днем +17…+22 градуса.

Также в Моршине местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов, в Трускавце местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

Как сообщали Українські Новини, по Украине удержится 32-градусная жара и засуха в четверг.

Тем временем Украина попала в зону мощного антициклона.

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