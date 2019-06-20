На Протасовому Яру в Києві автомобіль збив жінку з дитиною і втік

На Протасовому яру 8 у Києві сталося ДТП. На узвозі автомобіль збив двох пішоходів-жінку з дитиною і втік з місця. Однак його швидко наздогнали і передали поліції. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.\r\n"Увага! Прямо зараз на Протасовому Яру, 8, невідомий автомобіль збив двох - жінку і дитину. Відразу після #ДТП автомобіль зник. Якщо хто бачив автомобіль, що скоїв аварію, будь ласка, терміново повідомте 102", - говорилося в повідомленні.\r\n\r\nПізніше з'явилося повідомлення про те, що водія, який збив дитину і жінку затримали.\r\n"Водія затримали небайдужі громадяни", - повідомлялося в групі.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві сталася страшна ДТП за участю таксі, пасажирка померла на місці.\r\nРаніше в Києві Mercedes протаранив ТЦ "Домосфера": водій загинув.