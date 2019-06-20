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20 червня 2019, четвер, 16:31 14
Події 2019-06-20T22:30:05+03:00
Українські Новини
На Протасовому Яру в Києві автомобіль збив жінку з дитиною і втік

На Протасовому Яру в Києві автомобіль збив жінку з дитиною і втік

Водія, який збив дитину і жінку затримали. Фото: Київ Оперативний
Водія, який збив дитину і жінку затримали. Фото: Київ Оперативний

На Протасовому яру 8 у Києві сталося ДТП. На узвозі автомобіль збив двох пішоходів-жінку з дитиною і втік з місця. Однак його швидко наздогнали і передали поліції. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

"Увага! Прямо зараз на Протасовому Яру, 8, невідомий автомобіль збив двох - жінку і дитину. Відразу після #ДТП автомобіль зник. Якщо хто бачив автомобіль, що скоїв аварію, будь ласка, терміново повідомте 102", - говорилося в повідомленні.

Пізніше з'явилося повідомлення про те, що водія, який збив дитину і жінку затримали.

"Водія затримали небайдужі громадяни", - повідомлялося в групі.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві сталася страшна ДТП за участю таксі, пасажирка померла на місці.

Раніше в Києві Mercedes протаранив ТЦ "Домосфера": водій загинув.

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