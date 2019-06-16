Ехала на свадьбу и погибла: в Киеве произошло жуткое ДТП с участием такси, пассажирка скончалась на месте

Сегодня, 16 июня, в Киеве на Столичном шоссе произошла смертельная авария с участием автомобилей Daewoo Lanos, Volkswagen Passat, Honda Accord и Hyundai ix35. В результате ДТП погибла одна девушка-пассажир Daewoo. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что ДТП произошло около 14:30

По предварительным данным, автомобили Daewoo Lanos и Volkswagen Passat двигались по Столичному шоссе в направлении выезда из Киева. В районе Конча-Заспы мужчина за рулем Volkswagen на большой скорости врезался в такси Lanos сзади. От удара Daewoo откинуло на несколько метров и развернуло на дороге, а Passat влетел в парковку отельно-ресторанного комплекса KNZS, где зацепил автомобили Honda Accord и Hyundai ix35.

Отмечается, что в результате аварии погибла девушка-пассажир такси. Из искореженного автомобиля ее вырезали спасатели ГосЧС. У девушки, возрастом около 25 лет, еще около 10 минут прощупывался пульс, однако от полученных травм она скончалась на месте происшествия. По словам очевидцев погибшая ехала в качестве приглашенной гостьи на свадьбу.

Смертельная авария с участием такси в Киеве. Фото: Информатор

Также водителей Daewoo Lanos и Volkswagen Passat с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ближайшую больницу. Удар был таким сильным, что у Lanos практически полностью уничтожена вся задняя часть. Passat получил серьезные повреждения всей передней части и капота. У Honda Accord и Hyundai ix35, которые стояли парковке, разбиты задняя левая дверь и задний бампер соответственно.

На месте работали спасатели ГосЧС, экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали и виновника аварии установит следствие.

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