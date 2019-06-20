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20 червня 2019, четвер, 16:25 58
Судова влада 2019-06-20T16:42:32+03:00
Українські Новини
Глава КС Шаптала звинуватила Ляшка у тиску

Глава КС Шаптала звинуватила Ляшка у тиску

Олег Ляшко. Фото: Цензор.НЕТ
Олег Ляшко. Фото: Цензор.НЕТ

Голова Конституційного Суду Наталія Шаптала обвинувачує голову фракції Радикальної партії у Верховній Раді Олега Ляшка в тиску.

Про це йдеться в заяві КС, передають Українські Новини.

Зазначається, що 19 червня Ляшко заявив, що Шаптала двічі відвідувала Адміністрацію Президента Володимира Зеленського останнім часом.

Лідер РП зробив висновок, що КС готується визнати конституційним указ Зеленського про розпуск парламенту і призначення позачергових виборів Ради.

Шаптала, в свою чергу, обвинувачує Ляшка в наклепі й тиску.

Голова Конституційного Суду заявляє, що спілкувалася із Зеленським тільки під час його інавгурації і на засіданні суду.

"Такі заяви деяких безвідповідальних політиків сприймаються як тиск на голову Конституційного Суду України та Конституційного Суду України в цілому", - сказано в її заяві.

На її думку, заяви Ляшка носять маніпулятивний характер, не відповідають дійсності, спрямовані на формування в суспільстві упередженої думки про КС, зокрема в контексті розгляду ним справи про конституційність указу Зеленського про розпуск Ради.

Як повідомляли Українські Новини, КС перейшов до закритої частини розгляду конституційності розпуску Ради.

Тим часом Радикальна партія Ляшка, яка згідно з опитуваннями не проходить в Раду, представила свій список кандидатів.

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