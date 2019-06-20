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20 червня 2019, четвер, 15:13 149
Політика 2019-06-20T17:45:03+03:00
Українські Новини
На "соборі" Філарета відновили Київський патріархат і відхилили Томос, - ЗМІ

На "соборі" Філарета відновили Київський патріархат і відхилили Томос, - ЗМІ

Філарет. Фото: cerkva.info
Філарет. Фото: cerkva.info

На зборах патріарха Православної церкви України Філарета, які він сам назвав "помісним собором", було прийнято рішення відновити УПЦ Київського патріархату. Про це повідомляється в Telegram-каналі "Української правди" "УП.Off the record".

Так, повідомляється, що він і далі вважає себе патріархом київським і претендує на все майно і всі гроші УПЦ КП, які тепер перейшли ПЦУ.

За даними "Страны", на Соборі одноголосно проголосували за постанову та звернення до президента Володимира Зеленського.

Зокрема, у постанові на двох аркушах А4 вказані основні 10 пунктів, на підставі яких церква Київського патріархату скасовує Помісний собор 15 грудня, на якому була створена ПЦУ.

Повідомляється, що в постанові є пункт, у якому вказується, що виданий Україні Томос не відповідає статусу автокефальних церков і ставить Україну в залежність від Вселенського патріархату.

Як повідомляли Українські Новини, Філарет раніше розіслав запрошення на "Собор УПЦ КП".

Раніше Філарет провів зустріч з представниками Вселенського патріархату.

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