Зеленський скасував указ про використання спецсигналів на службових автомобілях

Президент Володимир Зеленський скасував указ про використання спеціальних сигналів на службових автомобілях.\r\nПро це йдеться в указі Президента №416 від 20 червня, передають Українські Новини.\r\nЦим указом визнано таким, що втратив чинність указ Президента Віктора Ющенка від 30 березня 2005 року "Про заходи щодо впорядкування використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв та номерних знаків на службових транспортних засобах".\r\nЦим документом регулювалося застосування спецсигналів на транспорті, який перевозить осіб під державною охороною.\r\nТак, було встановлено, що спеціальні світлові сигнальні пристрої синього кольору та звукові сигнальні пристрої можуть установлюватися виключно на службових транспортних засобах, які використовуються для пересування осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона, або на транспортних засобах силових відомств при наявності спеціального дозволу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський підписав перший закон.\r\nТим часом Зеленський створив Офіс президента і комісію з реорганізації АП.