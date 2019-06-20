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20 червня 2019, четвер, 14:52 57
Президент 2019-06-20T17:45:03+03:00
Українські Новини
Зеленський скасував указ про використання спецсигналів на службових автомобілях

Зеленський скасував указ про використання спецсигналів на службових автомобілях

Президент Володимир Зеленський скасував указ про використання спеціальних сигналів на службових автомобілях.

Про це йдеться в указі Президента №416 від 20 червня, передають Українські Новини.

Цим указом визнано таким, що втратив чинність указ Президента Віктора Ющенка від 30 березня 2005 року "Про заходи щодо впорядкування використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв та номерних знаків на службових транспортних засобах".

Цим документом регулювалося застосування спецсигналів на транспорті, який перевозить осіб під державною охороною.

Так, було встановлено, що спеціальні світлові сигнальні пристрої синього кольору та звукові сигнальні пристрої можуть установлюватися виключно на службових транспортних засобах, які використовуються для пересування осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона, або на транспортних засобах силових відомств при наявності спеціального дозволу.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський підписав перший закон.

Тим часом Зеленський створив Офіс президента і комісію з реорганізації АП.

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