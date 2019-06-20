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20 червня 2019, четвер, 14:00 25
Економіка 2019-06-20T15:00:01+03:00
Українські Новини
Для очищення нафтопроводу "Дружба" від некондиційної нафти необхідно 5 місяців, - "Укртранснафта"

Для очищення нафтопроводу "Дружба" від некондиційної нафти необхідно 5 місяців, - "Укртранснафта"

Державної нафтотранспортної компанії "Укртранснафта" необхідно від 3 до 5 місяців на витіснення некондиційної нафти з нафтопроводу "Дружба".

Про це Українським Новинам повідомили в прес-службі компанії.

"Повне звільнення української ділянки нафтопроводу "Дружба" від некондиційної нафти Urals може зайняти від 3 до 5 місяців", - повідомила прес-служба.

Наголошується, що виплата відшкодування додаткових витрат "Укртранснафти" врегульована спеціальними додатковими угодами до діючого договору на транспортування нафти, укладеного між "Укртранснафтою" і компанією "Транснефть" (Росія).

"Мова йде про відшкодування додаткових витрат, пов'язаних з проведенням нестандартних робіт із-за попадання російської нафти з підвищеним вмістом хлорорганіки в українську ділянку нафтопроводу "Дружба", - відзначили в прес-службі.

При цьому точний розмір відшкодування "Укртранснафта" зможе назвати після завершення нестандартних робіт з витіснення некондиційної нафти з нафтопроводу "Дружба".

Як повідомляли Українські Новини, у травні "Укртранснафта" відновила транзит нафти в Європу.

При цьому через зупинку транзиту нафти "Укртранснафта" недоотримала майже 3 мільйони гривень.

"Укртранснафта" 25 квітня в 21:43 вимушено припинила транзит нафти по магістральному нафтопроводу "Мозир - Броди".

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