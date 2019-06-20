Душив і кинув у вигрібну яму: вбивця 11-річної дівчинки під Одесою зізнався у скоєному

Підозрюваний у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко в Одеській області розповів у своїх первинних свідченнях, що спочатку душив дитину, а потім роздягнув і викинув тіло у вигрібну яму. Про це розповів начальник кримінальної поліції - перший заступник Нацполіції В'ячеслав Аброськін інтерв'ю OBOZREVATEL.

Так, повідомляється, що підозрюваному у вбивстві дівчинки 22 роки, він був сусідом Даші.

"Хлопець не навчається і не працює, всі дні проводить за комп'ютером, іноді допомагає батькам, які працюють на ринку в Іванівці", - розповів Аброськін.

Наголошується, що в своїх початкових показаннях підозрюваний сказав, що спочатку душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нібито нічого не зробив. Потім кинув тіло в яму, а речі облив бензином та спалив.

Коли тіло дитини дістали з вигрібної ями - дитина повністю була роздягнена.

"За ці дні була пророблена колосальна робота, по крупицях щодня збирали необхідну інформацію, знайти дитину і встановити особу злочинця вдалося тільки після збору всієї необхідної інформації, яка дозволила посекундно відновити рух дівчинки від ринку у напрямку до школи 13.06.2019. Ми опитали понад 2000 жителів селища, ми провели огляд тисячі квадратних метрів місцевості", - написав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

Також, за даними "Думської", у двір, де знайшли тіло дівчинки, пошукова група заходила у перший же день: її привели службові собаки. Однак тоді пошуковики не приділили цьому місцю належної уваги.

Як повідомляли Українські Новини, вчора, 19 червня, зниклу 11-річну Дашу Лук'яненко знайшли мертвою у вигрібній ямі в Одеській області.

Раніше Дашу Лук'яненко поліцейські шукали в Одеській області сім днів.