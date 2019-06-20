Град та шквали: в частині України оголошено штормове попередження

Сьогодні, 20 червня, в Україні частково погіршиться погода, в деяких областях було оголошено штормове попередження. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.\r\nТак, повідомляється, що 20 червня вдень у західних областях місцями грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м\/с.\r\nНагадаємо, що на заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град, шквали 15-20 м\/с, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +25...+32 градуси, а в Карпатах місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +17...+22 градуси.\r\nТакож у Моршині місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26 градусів, у Трускавці місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, по Україні втримається 32-градусна спека і посуха у четвер.\r\nТим часом Україна потрапила у зону потужного антициклону.