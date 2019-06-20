НБУ продовжує зміцнювати гривню другий день поспіль

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nНаціональний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 червня, на 5,41% до 26,3343 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 червня, на 3,35 коп. до 26,3884 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3315,3000\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2633,4256\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2640,7302\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n242,9237\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,1161\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2951,2801\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку знову зміцнилася.\r\nРаніше НБУ зміцнив гривню після майже тижневого обвалу.