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20 червня 2019, четвер, 06:00 12
Економіка 2019-06-20T07:45:02+03:00
Українські Новини
НБУ продовжує зміцнювати гривню другий день поспіль

НБУ продовжує зміцнювати гривню другий день поспіль

Гривні. Гроші. Фото: pixabay
Гривні. Гроші. Фото: pixabay

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 червня, на 5,41% до 26,3343 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 червня, на 3,35 коп. до 26,3884 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3315,3000
100 доларів США 2633,4256
100 швейцарських франків 2640,7302
1000 ієн 242,9237
10 російських рублів 4,1161
100 євро 2951,2801

Як повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку знову зміцнилася.

Раніше НБУ зміцнив гривню після майже тижневого обвалу.

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