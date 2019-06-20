НБУ продовжує зміцнювати гривню другий день поспіль

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 червня, на 5,41% до 26,3343 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 червня, на 3,35 коп. до 26,3884 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют: