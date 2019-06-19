В Одеському зоопарку показали новонароджених дитинчат лані

Дитинчата європейських плямистих і білих ланей стали поповненням Одеського зоопарку. Про це повідомляє офіційний сайт міста Одеса.

Так, повідомляється, що малюкам всього кілька днів, але вони вже виявляють цікавість і грайливий характер, а також мають відмінний апетитом.

Наголошується, що зараз маленькі лані знаходяться під постійним наглядом матерів, з цікавістю знайомлячись з навколишнім світом.

Дитинча лані. Фото: офіційний сайт міста Одеса

Імен у новонароджених ще немає. За традицією у вересні в зоопарку пройде конкурс "Дай ім'я малюку", де і будуть названі всі дитинчата цього року.

Як повідомляли Українські Новини, в Київському зоопарку показали, як тварини "відзначили" День Сонця.

Тим часом знімок двох львів визнаний кращою натуралістичною фотографією на конкурсі в Лондоні.