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19 червня 2019, середа, 21:13 18
Життя 2019-06-19T22:30:02+03:00
Українські Новини
В Одеському зоопарку показали новонароджених дитинчат лані

В Одеському зоопарку показали новонароджених дитинчат лані

Дитинча лані. Фото: офіційний сайт міста Одеса
Дитинча лані. Фото: офіційний сайт міста Одеса

Дитинчата європейських плямистих і білих ланей стали поповненням Одеського зоопарку. Про це повідомляє офіційний сайт міста Одеса.

Так, повідомляється, що малюкам всього кілька днів, але вони вже виявляють цікавість і грайливий характер, а також мають відмінний апетитом.

Дитинча лані. Фото: офіційний сайт міста Одеса

Наголошується, що зараз маленькі лані знаходяться під постійним наглядом матерів, з цікавістю знайомлячись з навколишнім світом.

Дитинча лані. Фото: офіційний сайт міста ОдесаДитинча лані. Фото: офіційний сайт міста Одеса

Імен у новонароджених ще немає. За традицією у вересні в зоопарку пройде конкурс "Дай ім'я малюку", де і будуть названі всі дитинчата цього року.

Як повідомляли Українські Новини, в Київському зоопарку показали, як тварини "відзначили" День Сонця.

Тим часом знімок двох львів визнаний кращою натуралістичною фотографією на конкурсі в Лондоні.

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