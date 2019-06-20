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20 червня 2019, четвер, 06:30 16
Президент 2019-06-20T08:30:02+03:00
Українські Новини
Діяльність Зеленського повністю влаштовує лише 25% українців, - соцопитування

Діяльність Зеленського повністю влаштовує лише 25% українців, - соцопитування

Володимир Зеленський. Скріншот відео 112.ua
Володимир Зеленський. Скріншот відео 112.ua

87% респондентів, опитаних социологичесокй групою "Рейтинг", незадоволені діяльністю Верховної Ради, 65% - прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, 14% - Президента Володимира Зеленського.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

На питання про те, наскільки вони задоволені діяльністю Зеленського, 24% опитаних відповіли, що цілком задоволені, 25% - швидше задоволені, 38% не змогли відповісти, по 7% - швидше не задоволені або зовсім не задоволені.

На аналогічне питання про Гройсмана 45% респондентів оцінили його діяльність повністю незадовільно, 20% - швидше незадовільно, 16% - швидше задовільно, 14% не змогли відповісти і 6% респондентів повністю задоволені діяльність прем'єра.

Діяльністю парламенту зовсім не задоволені 75% респондентів, скоріше не задоволені - 12%, складно відповісти - 8%, скоріше задоволені - 4%, а повністю задоволені - 1%.

Крім цих питань, респондентів також запитали, яких першочергових дій вони очікують від Зеленського, пропонуючи обрати не більше 3 відповідей із заздалегідь складеного списку.

50% очікують припинення вогню на Донбасі, 38% - зниження тарифів, 22% - зменшення впливу олігархів на політику.

20% обрали варіант підвищення соціальних стандартів, 19% - покарання винних у корупції посадових осіб, 17% - скасування недоторканності депутатів, 16% - підвищення якості медицини, 13% - активізації співпраці з Європейським Союзом та Організацією Північноатлантичного договору (НАТО), по 12% - налагодження співпраці з Росією і зміцнення української армії, 10% - об'єднання країни, 7% - повернення Криму, 6% - реформування освіти.

Інші варіанти відповідей набрали менш як 5% голосів.

Опитування проводилося 8-12 червня серед 2,5 тис. повнолітніх респондентів методом особистого інтерв'ю.

Похибка репрезентативності дослідження становить не більш як 2%.

Як повідомляли Українські Новини, партія "Слуга народу" набирає 47,1% голосів, "Опозиційна платформа - За життя" - 11,1%, "Голос" - 8,1%, "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 7,3% та "Європейська солідарність" - 5% на виборах Верховної Ради за результатами опитування "Рейтингу".

Тим часом глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков розповів, коли будуть сидіти чиновники.

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