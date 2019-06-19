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19 червня 2019, середа, 20:24 38
Президент 2019-06-19T22:15:01+03:00
Українські Новини
Зеленський вже провів зустріч з Ахметовим

Зеленський вже провів зустріч з Ахметовим

Президент Володимир Зеленський зустрічався з бізнесменом Рінатом Ахметовим, але говорив з ним не про політику, а про інвестиції.

Про це Зеленський сказав під час неформальної зустрічі з журналістами в Адміністрації президента, пише "Українська правда".

"Так, зустрічався з Ахметовим. Вже була зустріч", – сказав він.

На питання, про що говорили, відповів: "Завтра скажу. Саме завтра, бо завтра у нас є зустріч з українським бізнесом. І я хочу відзвітувати, про що ми говорили і на чому ми наполягали і будемо наполягати".

"Це багато всього. Це не політичні речі – жодних домовленостей. Те, що ми скасовуємо "Роттердам +", всі про це знають – і це буде. І буде демонополізація – і пан Ахметов це чув, ДТЕК я маю на увазі. І все в цілому це розуміють", – зауважив Зеленський.

"Але є інша сторона: для кожного з нас дуже важливо зараз вкладати гроші в Україну. Наші великі бізнесмени стали багатими саме тут, саме в Україні – тому зараз, мені здається, треба всі ці гроші повертати і вкладати в Україну", – додав він.

Нагадаємо, в АМКУ заявили, що обленерго Ахметова вже майже отримали вплив на всю сферу.

Тим часом Зеленський хоче запропонувати Раді скасувати формулу "Роттердам+" і замінити її на "Роттердам-".

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