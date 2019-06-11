В АМКУ заявили, що обленерго Ахметова вже майже отримали вплив на всю сферу

Придбання ДТЕК Ріната Ахметова нових обленерго буде впливати на здатність кожного нового учасника конкурувати з компанією, яка має по всій вертикалі енергетичного ланцюжка потужну активну позицію.

Про це заявила одна з державних уповноважених АМКУ Агія Загребельська в інтерв'ю "Економічній правді".

"Тобто вам потрібно буде конкурувати не просто з постачальником. Будь-який учасник буде конкурувати з групою ДТЕК", - наголосила вона.

"В законі лібералізація енергоринку передбачає повний поділ оператора і постачальника, але і оператор, і постачальник - це компанії однієї групи. Це означає, що вони зможуть користуватися певними можливостями групи. Наприклад, будуть мати більше можливостей для цінових маневрів з метою забезпечення великих доходів і менш конкурентного тиску", - стверджує Загребельська.

Вона зазначила, що група вже майже отримала адміністративний вплив на всю сферу.

Як повідомляли Українські Новини, НКРЕКП вирішила перекласти збитки від продажу енергії населенню на "Енергоатом", не чіпаючи доходи Ахметова.