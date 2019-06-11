В АМКУ заявили, що обленерго Ахметова вже майже отримали вплив на всю сферу

Придбання ДТЕК Ріната Ахметова нових обленерго буде впливати на здатність кожного нового учасника конкурувати з компанією, яка має по всій вертикалі енергетичного ланцюжка потужну активну позицію.\r\nПро це заявила одна з державних уповноважених АМКУ Агія Загребельська в інтерв'ю "Економічній правді".\r\n"Тобто вам потрібно буде конкурувати не просто з постачальником. Будь-який учасник буде конкурувати з групою ДТЕК", - наголосила вона.\r\n"В законі лібералізація енергоринку передбачає повний поділ оператора і постачальника, але і оператор, і постачальник - це компанії однієї групи. Це означає, що вони зможуть користуватися певними можливостями групи. Наприклад, будуть мати більше можливостей для цінових маневрів з метою забезпечення великих доходів і менш конкурентного тиску", - стверджує Загребельська.\r\nВона зазначила, що група вже майже отримала адміністративний вплив на всю сферу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НКРЕКП вирішила перекласти збитки від продажу енергії населенню на "Енергоатом", не чіпаючи доходи Ахметова.