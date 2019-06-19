У Києві рівень забруднення повітря в деяких районах досяг граничних норм

У Києві спостерігається гранично допустимий рівень забруднення повітря з тенденцією до подальшого зростання шкідливих речовин.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головне управління ДСНС України у м. Києві.

"У Києві продовжують спостерігатися метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря. Протягом 18 – 19 червня за даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського рівень забруднення діоксидом азоту досяг 6 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) в районах: Оболонського проспекту; Бессарабської та Деміївської площ", - йдеться в ньому.

Такі метеорологічні умови за прогнозом Гідрометцентру (спекотний характер погоди, поле підвищенного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії) та рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) утримаються в Києві до 24 червня.

Нагадаємо, 20 червня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+21 градус, вдень +30...+32 градуси.

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