Клих, Карпюк, Кольченко і ще 8 політв'язнів отримуватимуть щомісячну стипендію більше 5 тис. гривень

Кабінет Міністрів пропонує Президенту Володимиру Зеленському призначити Павлу Грибу, Миколі Карпюку, Станіславу Клиху, Олександрові Кольченко, Євгену Панову і ще 6 політв'язням стипендії імені Левка Лук'яненка.

Про це йдеться у проекті указу Президента, затвердженого на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Так, Олексію Бессарабову, Валентину Виговського, Павла Грибу, Володимиру Дудці, Миколі Карпюку, Олександрові Кольченко, Станіславу Клиху, Євгену Панову, Алексію Сизоновичу пропонується призначити премії в період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення.

При цьому премії на один рік пропонується призначити Геннадію Афанасьєву і Юрію Яценко.

Наголошується, що фінансування стипендій буде проводиться за бюджетною програмою Міністерства з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, проте не уточнюється, яка сума витрат буде потрібна на виплату стипендій.

Згідно з повідомленням міністерства, стипендія виплачується в розмірі трьох прожиткових мінімумів (станом на 19 червня - 5 763 гривні).

У рік Президент може призначити до 100 таких премій.

Як повідомляли "Українські Новини", у травні Президент Петро Порошенко призначив державні стипендії імені Левка Лук'яненка 6 незаконно затриманим і засудженим Росією українцям.

У березні суд в Росії засудив до 6 років позбавлення волі громадянина України Павла Гриба.