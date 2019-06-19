Суд у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines буде тривати близько 1 року, - слідча група

Міжнародна слідча група заявляє, що суд у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines буде тривати близько 1 року.

Про це на прес-конференції сказав голова слідчої групи, прокурор Фред Вестербеке, передають Українські Новини.

Він зазначив, що якщо 4 підозрюваних не з'являться на суд 9 березня 2020 року, то їх інтереси будуть представляти адвокати.

"Тривалість суду заздрості від того, чи з'являться підозрювані в суді... Ми вважаємо, що це займе близько 1 року, можливо, менше", - сказав Вестербеке.

За його словами, у процесі близько 300 свідків.

Він назвав реалістичним притягнення до кримінальної відповідальності винних у катастрофі літака Malaysia Airlines.

Як повідомляли Українські Новини, міжнародна слідча група висунула підозру 4 бойовикам самопроголошеної "Донецької народної республіки", один з яких - громадянин України: Сергій Харченко (позивний "Кріт") - співробітник "розвідки" "ДНР".

Вони підозрюють у причетності до краху літака Malaysia Airlines на Донбасі 17 липня 2014 року.

Міжнародні слідчі просять Росію і Україну допитати Гиркіна і ще 3 бойовиків "ДНР" у справі Malaysia Airlines.