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19 червня 2019, середа, 14:52 8
Силові структури 2019-06-19T16:30:03+03:00
Українські Новини
Чотири бойовика підозрюються в тероризмі у справі Malaysia Airlines. Один з них - громадянин України

Чотири бойовика підозрюються в тероризмі у справі Malaysia Airlines. Один з них - громадянин України

Місце катастрофи літака Malaysia Airlines.
Місце катастрофи літака Malaysia Airlines.

Служба безпеки України повідомила колишньому "міністру оборони" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) і ще 3 бойовикам про підозру в тероризмі у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України в кримінальному провадженні, зареєстрованому 17 липня 2014 за фактом збиття пасажирського літака "Боїнг 777" (рейс MH-17) авіакомпанії "Малайзійські авіалінії", яке призвело до загибелі 298 осіб, складено повідомлення про підозру", - сказано в ньому.

Підозри заочно оголошено громадянам Росії Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському, Олегу Пулатову і громадянину України Сергію Харченку.

Як повідомляли Українські Новини, суд у Нідерландах призначив дату по справі MH17 на Донбасі.

Раніше суд дозволив СБУ затримати російського військового, причетного до катастрофи Boeing-777, а британська розвідка підтвердила, що Boeing-777 був збитий з російської ракетної установки.

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