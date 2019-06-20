Рейтинг ОБ Ахметова в 6 разів нижче рейтингу "Платформи" Бойка, – соцгрупа "Рейтинг"

Соціологічна група "Рейтинг", за результатами проведеного опитування, повідомила, що рейтинг популярності політичної партії "Опозиційний блок - партія миру і розвитку" у 6 разів нижче рейтингу об'єднання "Опозиційна платформа - За життя".

Про це свідчать результати опитування.

Респондентів запитали, чи будуть вони брати участь у дострокових парламентських виборах 21 липня. 77% відповіли - однозначно так, 12% - швидше так, 2% - швидше ні, а 6% - точно немає, і 3% не змогли відповісти.

Виходячи з відповідей тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором, необхідний бар'єр у 5% долають 5 партій. Інші включені до опитування партії не долають прохідний бар'єр і не проходять до Ради.

Зокрема, партія "Слуга народу" набирає 47,1% голосів, "Опозиційна платформа - За життя" - 11,1%, "Голос" - 8,1%, "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 7,3% та "Європейська солідарність" - 5% на виборах Верховної Ради України.

Крім того, за партію "Сила і честь" готові проголосувати 4,1%, за "Громадянську позицію" - 2,2%, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" та Радикальну партію Олега Ляшка - по 2,1%, "Українську стратегію" - 1,9%, "Опозиційний блок" - 1,8%, "Об'єднання "Самопоміч", - 1,2%.

Інші партії набирають менше 1% голосів.

Опитування проводилося 8-12 червня серед 2,5 тис. повнолітніх респондентів методом особистого інтерв'ю.

Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2%.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з опитуванням, "Слуга народу" та "Платформа" Юрія Бойка лідирують у рейтингах, Вакарчук "вибив" Смешка з прохідних.

Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), "Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах до Ради.