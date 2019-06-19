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19 червня 2019, середа, 11:39 8
Економіка 2019-06-19T11:56:10+03:00
Українські Новини
"Роттердам+" закінчився, - Герус

"Роттердам+" закінчився, - Герус

Андрій Герус. Фото: andriy.gerus/Facebook
Андрій Герус. Фото: andriy.gerus/Facebook

Представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус зазначає значне зниження ціни на електричну енергію, вироблену тепловими електростанціями, у травні-червні 2019 року.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Роттердам+" закінчився", - написав Герус.

Він зазначив, що за даними Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) розрахунковий тариф ТЕС згідно з формулою "Роттердам+" у 1-му півріччі 2019 року мав становити 2 гривні/кВт-год.

"Однак вже в останню декаду травня тариф упав на 24% до 1,53 гривні/кВт-год, а в першій декаді червня тариф ще знизився - до 1,43 гривень/кВт-год, що на 29% нижче від відповідного тарифу згідно з "Роттердам+", - написав він.

Також Герус додав, що порівняно з аналогічним періодом 2018 року тариф ТЕС у травні-червні 2019 року нижчий на 17-24%.

Крім того, він підкреслив, що таким чином за червень вугільні електростанції отримають на 1,5 млрд гривень менше грошей, ніж отримали б при фактичному тарифі "Роттердам+".

Своєю чергою за 2-й квартал 2019 року за фактичною формулою "Роттердам+" тарифна виручка вугільних електростанцій була б на 3 млрд гривень більшою.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський має намір запропонувати Верховній Раді скасувати формулу "Роттердам+", замінивши її формулою "Роттердам-". Також Зеленський запропонував Раді відтермінувати впровадження нового ринку електроенергії на рік.

Раніше Окружний адміністративний суд Києва визнав законність формули "Роттердам+".

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