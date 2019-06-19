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19 червня 2019, середа, 11:35 72
Суспільство 2019-06-19T11:36:31+03:00
Українські Новини
Портнова відновили на посаді професора Київського університету Шевченка

Портнова відновили на посаді професора Київського університету Шевченка

Портнов Андрій Фото: facebook.com/portnov.andrey
Портнов Андрій Фото: facebook.com/portnov.andrey

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерський відновив колишнього заступника глави Адміністрації Президента юриста Андрія Портнова на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету.

Про це йдеться в копіїї наказу ректора, текст якого мають Українські Новини.

Згідно з наказом, Портнов прийнятий на посаду професора і повинен приступити до обов'язків професора з нового навчального року - з 1 вересня 2019 року по 30 червня 2020 року.

Університетський оклад Андрія Портнова складе 14 753 гривні.

Андрій Портнов є доктором юридичних наук, доцентом.

Йому встановлена доплата за вчене звання - 25%, науковий ступінь - 25%, надбавка за почесне звання "Заслужений юрист України - 20%, надбавка за вислугу років - 10%.

Наказ про прийняття Портнова в університет підписаний 14 червня.

Як повідомляли "Українські Новини", у травні Портнов повернувся в Україну.

Портнов просить ДБР відкрити справу про відмивання Порошенко коштів через офшори.

Суд зобов'язав ДБР розслідувати незаконне кримінальне переслідування Портнова співробітниками НАБУ.

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