Портнова відновили на посаді професора Київського університету Шевченка

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерський відновив колишнього заступника глави Адміністрації Президента юриста Андрія Портнова на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету.\r\nПро це йдеться в копіїї наказу ректора, текст якого мають Українські Новини.\r\nЗгідно з наказом, Портнов прийнятий на посаду професора і повинен приступити до обов'язків професора з нового навчального року - з 1 вересня 2019 року по 30 червня 2020 року.\r\nУніверситетський оклад Андрія Портнова складе 14 753 гривні.\r\nАндрій Портнов є доктором юридичних наук, доцентом.\r\nЙому встановлена доплата за вчене звання - 25%, науковий ступінь - 25%, надбавка за почесне звання "Заслужений юрист України - 20%, надбавка за вислугу років - 10%.\r\nНаказ про прийняття Портнова в університет підписаний 14 червня.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у травні Портнов повернувся в Україну.\r\nПортнов просить ДБР відкрити справу про відмивання Порошенко коштів через офшори.\r\nСуд зобов'язав ДБР розслідувати незаконне кримінальне переслідування Портнова співробітниками НАБУ.