Портнова відновили на посаді професора Київського університету Шевченка

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерський відновив колишнього заступника глави Адміністрації Президента юриста Андрія Портнова на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету.

Про це йдеться в копіїї наказу ректора, текст якого мають Українські Новини.

Згідно з наказом, Портнов прийнятий на посаду професора і повинен приступити до обов'язків професора з нового навчального року - з 1 вересня 2019 року по 30 червня 2020 року.

Університетський оклад Андрія Портнова складе 14 753 гривні.

Андрій Портнов є доктором юридичних наук, доцентом.

Йому встановлена доплата за вчене звання - 25%, науковий ступінь - 25%, надбавка за почесне звання "Заслужений юрист України - 20%, надбавка за вислугу років - 10%.

Наказ про прийняття Портнова в університет підписаний 14 червня.

Як повідомляли "Українські Новини", у травні Портнов повернувся в Україну.

Портнов просить ДБР відкрити справу про відмивання Порошенко коштів через офшори.

Суд зобов'язав ДБР розслідувати незаконне кримінальне переслідування Портнова співробітниками НАБУ.