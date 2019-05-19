Колишній заступник голови Адміністрації Президента Андрій Портнов повернувся до України.\r\nПро це Портнов повідомив у своєму Telegram-каналі, опублікувавши фото біля автобуса.\r\n"Друзі, більше п'яти років я не був у своїй країні. І сьогодні хочу дати впевнений сигнал тисячам людей, що покинули Україну, - час повертатися", - написав Портнов.\r\nЕкс-заступник голови АП зазначив, що також час "будувати і відновлювати".\r\n"Привіт, моя дорога Батьківщино!", - додав Портнов.\r\nАндрій Портнов. Фото: PORTNOV\/Telegram\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Портнов оголосив, що вирішив повернутися до України.\r\nТакож БПП за рішенням суду не спростував фейковую інформацію, що Портнов підозрюється у державній зраді, після чого почалася процедура примусового виконання. Раніше БПП заперечував у суді свої звинувачення Портнова у державній зраді.