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19 травня 2019, неділя, 12:13 62
Політика 2019-05-19T12:17:55+03:00
Українські Новини
Портнов повернувся до України

Портнов повернувся до України

Андрій Портнов. Фото: PORTNOV/Telegram
Андрій Портнов. Фото: PORTNOV/Telegram

Колишній заступник голови Адміністрації Президента Андрій Портнов повернувся до України.

Про це Портнов повідомив у своєму Telegram-каналі, опублікувавши фото біля автобуса.

"Друзі, більше п'яти років я не був у своїй країні. І сьогодні хочу дати впевнений сигнал тисячам людей, що покинули Україну, - час повертатися", - написав Портнов.

Екс-заступник голови АП зазначив, що також час "будувати і відновлювати".

"Привіт, моя дорога Батьківщино!", - додав Портнов.

Андрій Портнов. Фото: PORTNOV/TelegramАндрій Портнов. Фото: PORTNOV/Telegram

Як повідомляли Українські Новини, Портнов оголосив, що вирішив повернутися до України.

Також БПП за рішенням суду не спростував фейковую інформацію, що Портнов підозрюється у державній зраді, після чого почалася процедура примусового виконання. Раніше БПП заперечував у суді свої звинувачення Портнова у державній зраді.

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