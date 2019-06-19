У Луганській області в озері викупалися діти і масово отруїлися

У Луганській області отруїлися 18 громадян, з них 15 дітей. Про це повідомила прес-секретар поліції області Тетяни Погукай Facebook.\r\n"На Луганщині поліція з'ясовує обставини і причини потрапляння в інфекційне відділення 18 громадян", - написала вона.\r\nЗа даними поліції, про масове отруєння ввечері 18 червня повідомили працівники лікарні Рубіжного. Діти і дорослі госпіталізовані в інфекційне відділення.\r\n"За попередньою інформацією всі госпіталізовані пов'язують захворювання з купанням в озері Пісочне", - зазначила Погукай.\r\nЗараз співробітники слідчо-оперативної групи з'ясовують обставини та причини захворювання.\r\n"Всі хворі перебувають у задовільному стані, їх життю та здоров'ю нічого не загрожує", - підсумувала представник поліції Луганської області.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 47 осіб госпіталізовані через отруєння на весіллі у Львові.\r\n12 осіб госпіталізовані через отруєння на хрестинах у Волинській області.