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19 червня 2019, середа, 09:42 13
Події 2019-06-19T11:15:02+03:00
Українські Новини
У Луганській області в озері викупалися діти і масово отруїлися

У Луганській області в озері викупалися діти і масово отруїлися

У Луганській області отруїлися 18 громадян, з них 15 дітей. Про це повідомила прес-секретар поліції області Тетяни Погукай Facebook.

"На Луганщині поліція з'ясовує обставини і причини потрапляння в інфекційне відділення 18 громадян", - написала вона.

За даними поліції, про масове отруєння ввечері 18 червня повідомили працівники лікарні Рубіжного. Діти і дорослі госпіталізовані в інфекційне відділення.

"За попередньою інформацією всі госпіталізовані пов'язують захворювання з купанням в озері Пісочне", - зазначила Погукай.

Зараз співробітники слідчо-оперативної групи з'ясовують обставини та причини захворювання.

"Всі хворі перебувають у задовільному стані, їх життю та здоров'ю нічого не загрожує", - підсумувала представник поліції Луганської області.

Як повідомляли Українські Новини, 47 осіб госпіталізовані через отруєння на весіллі у Львові.

12 осіб госпіталізовані через отруєння на хрестинах у Волинській області.

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