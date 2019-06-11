39 человек госпитализированы из-за отравления на свадьбе во Львове

39 человек госпитализированы 9 -11 июня из-за отравления на свадьбе в ресторане "Червона рута" во Львове.\r\nОб этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українські Новини.\r\nПациентов госпитализировали с симптомами: высокая температура, понос, рвота.\r\nПо состоянию на 07:00 11 июня в больницы госпитализированы 39 человек, в том числе 5 детей.\r\nСостояние пациентов средней тяжести.\r\nНа свадьбе, которая состоялась 8 июня, было около 100 человек.\r\nКак сообщали Українські Новини, 6 человек госпитализированы 8 августа 2018 из-за отравления в ресторане "Степ-Леон" в городе Стрый (Львовская область)