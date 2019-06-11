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11 июня 2019, вторник, 08:45 1972
Происшествия 2019-06-11T08:50:41+03:00
Українські Новини
39 человек госпитализированы из-за отравления на свадьбе во Львове

39 человек госпитализированы из-за отравления на свадьбе во Львове

39 человек госпитализированы 9 -11 июня из-за отравления на свадьбе в ресторане "Червона рута" во Львове.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українські Новини.

Пациентов госпитализировали с симптомами: высокая температура, понос, рвота.

По состоянию на 07:00 11 июня в больницы госпитализированы 39 человек, в том числе 5 детей.

Состояние пациентов средней тяжести.

На свадьбе, которая состоялась 8 июня, было около 100 человек.

Как сообщали Українські Новини, 6 человек госпитализированы 8 августа 2018 из-за отравления в ресторане "Степ-Леон" в городе Стрый (Львовская область)

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