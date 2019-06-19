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19 червня 2019, середа, 09:14 14
Верховна Рада і партії 2019-06-19T11:15:02+03:00
Українські Новини
Рада сьогодні продовжить розгляд проекту Виборчого кодексу

Рада сьогодні продовжить розгляд проекту Виборчого кодексу

Верховна Рада на пленарному засіданні в середу продовжить розгляд проекту Виборчого кодексу (№3112-1).

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

До цього Рада розглянула 466 з 4 568 поправок до проекту.

Парламент приступив до розгляду документа 6 червня.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з опитуванням, "Слуга народу" і Платформа Бойко лідирують у рейтингах, Вакарчук вибив Смєшко з прохідних.

Згідно з опитуванням КМІС, "Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду.

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