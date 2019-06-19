Рада сьогодні продовжить розгляд проекту Виборчого кодексу

Верховна Рада на пленарному засіданні в середу продовжить розгляд проекту Виборчого кодексу (№3112-1).

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

До цього Рада розглянула 466 з 4 568 поправок до проекту.

Парламент приступив до розгляду документа 6 червня.