Рада сьогодні продовжить розгляд проекту Виборчого кодексу

Верховна Рада на пленарному засіданні в середу продовжить розгляд проекту Виборчого кодексу (№3112-1).\r\nПро це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.\r\nДо цього Рада розглянула 466 з 4 568 поправок до проекту.\r\nПарламент приступив до розгляду документа 6 червня.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, згідно з опитуванням, "Слуга народу" і Платформа Бойко лідирують у рейтингах, Вакарчук вибив Смєшко з прохідних.\r\nЗгідно з опитуванням КМІС, "Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду.\r\n