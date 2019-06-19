В зоні ООС троє українських військових отримали поранення, є загиблий

За минулу добу бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази - з застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм. 3 українських військових отримали поранення, ще 2 - бойові травми. З початку поточної доби окупанти тричі обстріляли позиції ОС, 1 український військовослужбовець загинув, ще 1 - отримав поранення. Про це повідомляється в прес-центрі Об'єднаних сил станом на 7:00 19 червня.

"Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - наголосили у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики 5 раз обстріляли позиції ОС: в районі Авдіївки, околиці Красногорівки, Верхнеторецкое, біля Пісок, Водяне.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 6 разів: у районі Луганської, Новолуганское, біля Травневого, Троїцьке.

"З початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив три обстріл позицій українських захисників: біля Новотроїцького - з гранатометів різних систем; в районі Лебединського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; Мар'їнка - зі стрілецької зброї", - йдеться у звіті.

Як повідомляли Українські Новини, на Трійцю бойовики 30 раз обстріляли позиції ВСУ і поранили двох воїнів.

Раніше бойовики застосували на Донбасі заборонену зброю і понесли втрати.