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16 июня 2019, воскресенье, 08:00 89
Силовые структуры 2019-06-16T08:03:59+03:00
Українські Новини
Боевики применили на Донбассе запрещенное оружие и понесли потери

Боевики применили на Донбассе запрещенное оружие и понесли потери

За прошедшие сутки, 15 июня, боевики 21 раза нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Боевики также обстреливал украинских защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил, из которых два раза - Лебединское, четыре раза - окрестности населенного пункта Авдеевка, Новотроицкое, Красногоровку, трижды - Водяное, позиции ВСУ вблизи Верхнеторецкого, в районе населенного пункта Пески - с 82 мм гранатомета и станковой противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военных были обстреляны восемь раз. Так, боевики четыре раза открывали огонь по позициям в Станице Луганской, в Новолуганском, в окрестностях Крымского, вблизи населенного пункта Зайцево, в Майском.

По данным разведки 15 июня одного оккупанта было уничтожено.

С начала текущих суток боевики обстреляли позиции Объединенных сил три раза.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Водяное и в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" - один раз, обстреляв окраины Крымского.

За текущие сутки один военнослужащий получил ранение.

Как сообщали Українські Новини, 14 июня боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня.

Ранее ребенок, две женщины и пожилой мужчина попали под мощный обстрел в своем доме под Донецком.

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