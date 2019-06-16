В Украине ультраправые и анти-ЛГБТ группы готовятся к Маршу Равенства, - Bellingcat

С этой целью противники ЛГБТ создали в Telegram группу "Противодействие ЛГБТ", сотнями ее подписчиков являются пользователи с ярко выраженной неонацистской позицией, утверждают журналисты.

"Члены группы - 463 пользователя - имеют явные ультраправые, неонацистские имена", - подчеркивают в Bellingcat Monitoring Project. На 18 июня участники группы анонсировали проведение акции протеста перед администрацией президента Украины. Среди прочих их требований - "предотвращение дальнейших провокаций со стороны представителей ЛГБТ, которое направлено на углубление конфликтов в обществе".

"На митинге планируют выступить идеолог Азова Эдуард Юрченко, который основал новую анти-ЛГБТ-группу Орден, и Юрий Ноевой (депутат Киевского областного совета от ВО Свобода и активный участник множества акций против ЛГБТ и феминистских движений).

1/8 Members of Ukrainian far-right/anti-LGBT groups Tradition & Order, Katehon, Bratstvo & others have formed new Telegram group "Протидія ЛГБТ" ('Counteract/Opposition to LGBT) in last few days to promote anti-LGBT actions in advance of the KyivPride March of Equality June 23 pic.twitter.com/UjFD9po615 — Bellingcat Monitoring Project (@BcatMonitoring) 16 июня 2019 г.

Информация о группе распространяется на других ультраправых Telegram каналах, таких как AVTONOM.NS - неонацистский канал, который распространяет информацию о насилии в отношении ЛГБТ, цыган и расистов.

Одним из участников группы также является член ультраправой организации C14 Сергей Мазур, который "в прошлом году хвастался в Facebook о нападении C14 на лагерь ромов в Киеве", отмечает Bellingcat.

Как сообщали Українськi Новини, самый большой в истории Украины марш равенства прошел в 2018 году.

Тогда заявленных 5 тысяч участников ЛГБТ-марша охраняли столько же правоохранителей.

Марш равенства в 2017 году проходил под лозунгом "Бунтуй, кохай, права не віддавай".