В Украине ультраправые и анти-ЛГБТ группы готовятся к Маршу Равенства, - Bellingcat

С этой целью противники ЛГБТ создали в Telegram группу "Противодействие ЛГБТ", сотнями ее подписчиков являются пользователи с ярко выраженной неонацистской позицией, утверждают журналисты.

"Члены группы - 463 пользователя - имеют явные ультраправые, неонацистские имена", - подчеркивают в Bellingcat Monitoring Project. На 18 июня участники группы анонсировали проведение акции протеста перед администрацией президента Украины. Среди прочих их требований - "предотвращение дальнейших провокаций со стороны представителей ЛГБТ, которое направлено на углубление конфликтов в обществе".

"На митинге планируют выступить идеолог Азова Эдуард Юрченко, который основал новую анти-ЛГБТ-группу Орден, и Юрий Ноевой (депутат Киевского областного совета от ВО Свобода и активный участник множества акций против ЛГБТ и феминистских движений).

