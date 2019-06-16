В Украине ультраправые и анти-ЛГБТ группы готовятся к Маршу Равенства, - Bellingcat

Члены украинских ультраправых и анти-ЛГБТ-групп Традиция и порядок, Катехон, Братство и другие готовят акции протеста против "Марше равенства" за права ЛГБТ, проведение которого 23 июня в Киеве оспаривает в суде депутат Игорь Мосийчук. Об этом сообщает Bellingcat Monitoring Project. \r\nС этой целью противники ЛГБТ создали в Telegram группу "Противодействие ЛГБТ", сотнями ее подписчиков являются пользователи с ярко выраженной неонацистской позицией, утверждают журналисты.\r\n"Члены группы - 463 пользователя - имеют явные ультраправые, неонацистские имена", - подчеркивают в Bellingcat Monitoring Project. На 18 июня участники группы анонсировали проведение акции протеста перед администрацией президента Украины. Среди прочих их требований - "предотвращение дальнейших провокаций со стороны представителей ЛГБТ, которое направлено на углубление конфликтов в обществе".\r\n"На митинге планируют выступить идеолог Азова Эдуард Юрченко, который основал новую анти-ЛГБТ-группу Орден, и Юрий Ноевой (депутат Киевского областного совета от ВО Свобода и активный участник множества акций против ЛГБТ и феминистских движений). \r\n\r\n1\/8 Members of Ukrainian far-right\/anti-LGBT groups Tradition & Order, Katehon, Bratstvo & others have formed new Telegram group "Протидія ЛГБТ" ('Counteract\/Opposition to LGBT) in last few days to promote anti-LGBT actions in advance of the KyivPride March of Equality June 23 pic.twitter.com\/UjFD9po615\r\n— Bellingcat Monitoring Project (@BcatMonitoring) 16 июня 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nИнформация о группе распространяется на других ультраправых Telegram каналах, таких как AVTONOM.NS - неонацистский канал, который распространяет информацию о насилии в отношении ЛГБТ, цыган и расистов. \r\nОдним из участников группы также является член ультраправой организации C14 Сергей Мазур, который "в прошлом году хвастался в Facebook о нападении C14 на лагерь ромов в Киеве", отмечает Bellingcat.\r\nКак сообщали Українськi Новини, самый большой в истории Украины марш равенства прошел в 2018 году.\r\nТогда заявленных 5 тысяч участников ЛГБТ-марша охраняли столько же правоохранителей.\r\nМарш равенства в 2017 году проходил под лозунгом "Бунтуй, кохай, права не віддавай".