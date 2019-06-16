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16 июня 2019, воскресенье, 17:39 269
Общество 2019-06-16T17:39:52+03:00
Українські Новини
В Украине ультраправые и анти-ЛГБТ группы готовятся к Маршу Равенства, - Bellingcat

В Украине ультраправые и анти-ЛГБТ группы готовятся к Маршу Равенства, - Bellingcat

Члены украинских ультраправых  и анти-ЛГБТ-групп Традиция и порядок, Катехон, Братство и другие готовят акции протеста против  "Марше равенства" за права ЛГБТ, проведение которого 23 июня в Киеве оспаривает в суде депутат Игорь Мосийчук. Об этом сообщает Bellingcat Monitoring Project.  

С этой целью противники ЛГБТ создали в Telegram группу "Противодействие ЛГБТ", сотнями ее подписчиков являются пользователи с ярко выраженной неонацистской позицией, утверждают журналисты.

"Члены группы - 463 пользователя - имеют явные ультраправые, неонацистские имена", - подчеркивают в Bellingcat Monitoring Project. На 18 июня участники группы анонсировали проведение акции протеста перед администрацией президента Украины. Среди прочих их требований - "предотвращение дальнейших провокаций со стороны представителей ЛГБТ, которое направлено на углубление конфликтов в обществе".

"На митинге планируют выступить идеолог Азова Эдуард Юрченко, который основал новую анти-ЛГБТ-группу Орден, и Юрий Ноевой (депутат Киевского областного совета от ВО Свобода и активный участник множества акций против ЛГБТ и феминистских движений).  

Информация о группе распространяется на других ультраправых Telegram каналах, таких как AVTONOM.NS - неонацистский канал, который распространяет информацию о насилии в отношении ЛГБТ, цыган и расистов.  

Одним из участников группы также является член ультраправой организации C14 Сергей Мазур, который "в прошлом году хвастался в Facebook о нападении C14 на лагерь ромов в Киеве", отмечает Bellingcat.

Как сообщали Українськi Новини, самый большой в истории Украины марш равенства прошел в 2018 году.

Тогда заявленных 5 тысяч участников ЛГБТ-марша охраняли столько же правоохранителей.

Марш равенства в 2017 году проходил под лозунгом "Бунтуй, кохай, права не віддавай".

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