Зеленський обговорив з Президентом Німеччини "нормандський формат"

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі в Берліні обговорив з Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером можливість функціонування "нормандського формату".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Для Франка-Вальтера Штайнмайера дуже важлива підтримка територіальної цілісності і суверенітету України. Він був на Донбасі, коли все починалося", - наголосив Зеленський.

Крім того, під час зустрічі політики обговорили звільнення затриманих українських моряків.

Як повідомляли Українські Новини, зустріч у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) запланована на липень.

Раніше Володимир Зеленський відповів Володимиру Путіну що готовий зустрічатися в "нормандському форматі" і що буде перезавантажувати мінський процес.