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18 червня 2019, вівторок, 17:24 129
Політика 2019-06-18T19:17:00+03:00
Українські Новини
Разумков розповів, коли будуть сидіти чиновники

Разумков розповів, коли будуть сидіти чиновники

Дмитро Разумков. Скріншот відео
Дмитро Разумков. Скріншот відео "Наш"

Партія "Слуга народу" виступає за перезапуск судової системи та антикорупційних органів.

Про це повідомив голова партії Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання читачів видання "КП в Україні", передають Українські Новини.

Читачі поставили питання Разумкову: "Коли будуть сидіти чиновники?"

"Коли запрацює система, коли "посадки" не будуть відбуватися в ручному режимі. Потрібно змінити судову систему, перезапустити антикорупційні органи", - сказав Разумков.

За його словами, населення вимагає перезапуску антикорупційних органів, і партія врахує його настрої.

Також він вважає, що заробітна плата депутата Ради має бути адекватною і порівняно з тією, яку отримують інші люди, вона досить висока.

Він зазначив, що якщо хтось йде в депутати за зарплатою, то треба подумати, чи є в цьому сенс.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський має намір створити експертну групу для оцінки результатів проведеної судової реформи і підготовки законодавчих і практичних кроків для вирішення проблем функціонування судової гілки влади.

Раніше представитель Зеленського в Раді Стефанчук оцінив судову реформу Порошенка на три з мінусом.

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