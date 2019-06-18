Разумков розповів, коли будуть сидіти чиновники

Партія "Слуга народу" виступає за перезапуск судової системи та антикорупційних органів.

Про це повідомив голова партії Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання читачів видання "КП в Україні", передають Українські Новини.

Читачі поставили питання Разумкову: "Коли будуть сидіти чиновники?"

"Коли запрацює система, коли "посадки" не будуть відбуватися в ручному режимі. Потрібно змінити судову систему, перезапустити антикорупційні органи", - сказав Разумков.

За його словами, населення вимагає перезапуску антикорупційних органів, і партія врахує його настрої.

Також він вважає, що заробітна плата депутата Ради має бути адекватною і порівняно з тією, яку отримують інші люди, вона досить висока.

Він зазначив, що якщо хтось йде в депутати за зарплатою, то треба подумати, чи є в цьому сенс.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський має намір створити експертну групу для оцінки результатів проведеної судової реформи і підготовки законодавчих і практичних кроків для вирішення проблем функціонування судової гілки влади.

Раніше представитель Зеленського в Раді Стефанчук оцінив судову реформу Порошенка на три з мінусом.