Разумков розповів, коли будуть сидіти чиновники

Партія "Слуга народу" виступає за перезапуск судової системи та антикорупційних органів.\r\nПро це повідомив голова партії Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання читачів видання "КП в Україні", передають Українські Новини.\r\nЧитачі поставили питання Разумкову: "Коли будуть сидіти чиновники?"\r\n"Коли запрацює система, коли "посадки" не будуть відбуватися в ручному режимі. Потрібно змінити судову систему, перезапустити антикорупційні органи", - сказав Разумков.\r\nЗа його словами, населення вимагає перезапуску антикорупційних органів, і партія врахує його настрої.\r\nТакож він вважає, що заробітна плата депутата Ради має бути адекватною і порівняно з тією, яку отримують інші люди, вона досить висока.\r\nВін зазначив, що якщо хтось йде в депутати за зарплатою, то треба подумати, чи є в цьому сенс.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський має намір створити експертну групу для оцінки результатів проведеної судової реформи і підготовки законодавчих і практичних кроків для вирішення проблем функціонування судової гілки влади.\r\nРаніше представитель Зеленського в Раді Стефанчук оцінив судову реформу Порошенка на три з мінусом.