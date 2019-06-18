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18 червня 2019, вівторок, 17:24 77
Зовнішня політика 2019-06-18T19:15:03+03:00
Українські Новини
Відео дня: Меркель тремтіла на початку зустрічі з Зеленським

Відео дня: Меркель тремтіла на початку зустрічі з Зеленським

Сьогодні президент України Володимир, який вже встиг зустрітися з французьким президентом Эммануелем Макроном, зустрівся з канцлером Німеччини Ангела Меркель. Під час зустрічі було помітно погане самопочуття Меркель і тремтіння по всьому тілу. Про це повідомляє Reuters.

Меркель виглядала так, як ніби вона з усіх сил намагалася встати рівно, поки вона і Зеленський слухали національні гімни під час військових почестей по його прибутті.

Пізніше вона повідомила, що з тих пір вона випила воду і почуває себе краще.

"З тих пір я випила як мінімум три склянки води - мені це явно було потрібно, і зараз я відчуваю себе добре", - сказала Меркель на спільній прес-конференції із Зеленським у Берліні.

Як повідомляє в твіттері Deutsche Welle, під час зустрічі чиновників було 30 градусів за Цельсієм, і канцлер помітно хиталася.

Нагадаємо, що в травні цього року особовий літак Ангели Меркель зіткнувся з автомобілем в аеропорту.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала Зеленського з перемогою і запросила до Німеччини.

Більше новин про: Ангела Меркель Німеччина Володимир Зеленський Погане самопочуття Берлін

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