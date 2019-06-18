Сьогодні президент України Володимир, який вже встиг зустрітися з французьким президентом Эммануелем Макроном, зустрівся з канцлером Німеччини Ангела Меркель. Під час зустрічі було помітно погане самопочуття Меркель і тремтіння по всьому тілу. Про це повідомляє Reuters.\r\nМеркель виглядала так, як ніби вона з усіх сил намагалася встати рівно, поки вона і Зеленський слухали національні гімни під час військових почестей по його прибутті.\r\nПізніше вона повідомила, що з тих пір вона випила воду і почуває себе краще.\r\n"З тих пір я випила як мінімум три склянки води - мені це явно було потрібно, і зараз я відчуваю себе добре", - сказала Меркель на спільній прес-конференції із Зеленським у Берліні.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HHfvJfVzw50" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляє в твіттері Deutsche Welle, під час зустрічі чиновників було 30 градусів за Цельсієм, і канцлер помітно хиталася.\r\n\r\nНагадаємо, що в травні цього року особовий літак Ангели Меркель зіткнувся з автомобілем в аеропорту.\r\nРаніше канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала Зеленського з перемогою і запросила до Німеччини.