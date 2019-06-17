Макрон поддержал возобновление "минского формата"

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возобновление работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), которая заседает в Минске.\r\nОб этом он сообщил в ходе совместной с Президентом Украины Владимиров Зеленским пресс-конференции, передают Українськi Новини.\r\n"Президент Зеленский сказал, что это его приоритет - возобновить мир, заставить оружие замолчать и пойти на путь переговоров... Мы снова готовы вернуться к "минскому формату" для того, чтобы Украина вернулась к миру. Я готов поддержать вас в этом намерении и возобновлении диалога с Россией. Когда это свершится, Франция готова провести заседание нормандского формата", - сказал Президент Франции.\r\nТакже Макрон отметил, что Франция заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с Украиной в сфере инфраструктуры и энергетики.\r\nВ частности Франция заинтересована в участи в возобновлении инфраструктуры на Донбассе.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский пригласил Макрона посетить Украину.\r\nВ понедельник Зеленский находится во Франции с официальным визитом.\r\nВ программе визита запланированы встречи главы государства с руководством Франции, руководителями парламента, а также с ведущими представителями французского бизнеса.\r\n18 июня он посетит Германию для встречи с Ангелой Меркель.