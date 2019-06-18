Cassini перед завершенням місії відправила на Землю видовищне фото кілець Сатурна зсередини

В останній рік своєї місії космічний апарат Cassini занурився в простір між Сатурном і його кільцями. NASA опублікувало новий знімок, на якому зображені складні кільця Сатурна зсередини. Про це повідомляє Science Daily.

Місія завершилася в 2017 році, інформація з зібраних даних продовжує надходити у відкритий доступ.

Результати включають в себе тонкі деталі особливостей будови кілець планети. Нові зображення показують, як кольори, хімія і температура змінюються в залежності від місця в кільцях Сатурна.

Також стало відомо, що кільця Сатурна набагато молодше самої планети. Всередині кілець вченим вдалося розглянути тонкі, схожі на солому текстури і візерунки, що створюються гравітаційними впливом лун. Звичайно, дослідники також склали і нові карти колірного спектру, температури і хімічного складу кілець. Завдяки цьому їм вдалося отримати відповіді на деякі інтригуючі питання. Наприклад, увагу астрономів давно привертала серія смуг на кільці F — вони чомусь абсолютно збігаються по довжині і орієнтовані в одну сторону.

Кільця Сатурна зсередини. Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Як повідомляли Українські Новини, у NASA заявили, що Сатурн поглинає власні кільця. Також на супутнику Сатурна йдуть потужні метанові грози.

У серпні 2017 року зонд Cassini пролетів над хмарами Сатурна і дізнався хімічний склад планети.