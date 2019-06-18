підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.2 29.95
˟
18 червня 2019, вівторок, 16:52 14
Космос 2019-06-18T19:15:04+03:00
Українські Новини
Cassini перед завершенням місії відправила на Землю видовищне фото кілець Сатурна зсередини

Cassini перед завершенням місії відправила на Землю видовищне фото кілець Сатурна зсередини

Кільця Сатурна зсередини. Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Кільця Сатурна зсередини. Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

В останній рік своєї місії космічний апарат Cassini занурився в простір між Сатурном і його кільцями. NASA опублікувало новий знімок, на якому зображені складні кільця Сатурна зсередини. Про це повідомляє Science Daily.

Місія завершилася в 2017 році, інформація з зібраних даних продовжує надходити у відкритий доступ.

Результати включають в себе тонкі деталі особливостей будови кілець планети. Нові зображення показують, як кольори, хімія і температура змінюються в залежності від місця в кільцях Сатурна.

Також стало відомо, що кільця Сатурна набагато молодше самої планети. Всередині кілець вченим вдалося розглянути тонкі, схожі на солому текстури і візерунки, що створюються гравітаційними впливом лун. Звичайно, дослідники також склали і нові карти колірного спектру, температури і хімічного складу кілець. Завдяки цьому їм вдалося отримати відповіді на деякі інтригуючі питання. Наприклад, увагу астрономів давно привертала серія смуг на кільці F — вони чомусь абсолютно збігаються по довжині і орієнтовані в одну сторону.

Кільця Сатурна зсередини. Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute Кільця Сатурна зсередини. Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Як повідомляли Українські Новини, у NASA заявили, що Сатурн поглинає власні кільця. Також на супутнику Сатурна йдуть потужні метанові грози.

У серпні 2017 року зонд Cassini пролетів над хмарами Сатурна і дізнався хімічний склад планети.

Більше новин про: Сатурн Cassini кільця Сатурна

Архів
Новини
У Харкові людей евакуюють з житлових будинків, лікарень, торгових центрів і аеропорту 19:22
Надзвичайно висока ймовірність пожеж переважає по Україні, - ДСНС 19:15
Автомобілі провалилися під асфальт в центрі Києві. Фото:
Фото дня: на Хрещатику два автомобілі "пішли" під асфальт 19:10
"Оператор ринку" зареєстрований в Мін'юсті 19:01
Екс-голова Верховного суду Маляренко прогнозує розвантаженість судів після впровадження інституту мирових суддів в Україні 19:00
більше новин
З 1 липня пенсії зростуть: кому і на скільки збільшать виплати 08:45
Харківський аеропорт Ярославського відкрив повідомлення з польським Краковом 17:41
Власник "Софт Оіл": "Податкова міліція Дніпропетровської області викрала директора компанії" 12:49
Віруючі УПЦ з Тернопільської області звернулися до Президента України з проханням захистити їх від свавілля місцевої влади 09:39
Об’єднання націоналістів суттєво підвищує шанси "Свободи" на проходження до ВРУ, – політолог 09:55
більше новин
Зеленський розповів, що скаже Путіну при першій зустрічі 07:33
Даша Лук'яненко. Фото: Нацполиция
В Одеській області п'ятий день шукають 11-річну дівчинку 19:09
Акція проти експлуатації тварин у цирках. Фото: Цензор.НЕТ
Страждання не мають бути розвагою: у Києві під АП пройшла акція за цирк без тварин 23:35
Зеленський прибув у Францію. Фото: @isabelledumont
Зеленський прибув у Францію і вже відвідав стартап-кампус Station F 14:11
Пожежа на звалищі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Фото дня: у Миколаївській області на сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа 22:21
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok