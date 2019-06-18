Разумков заявив, що не готовий відвідувати АП в шортах

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков прокоментував нещодавнє нововведення про дозвіл відвідувати Адміністрацію президента в шортах, заявивши, що не готовий до такого дрес-коду і йому комфортно в костюмах.\r\nПро це Разумков повідомив, відповідаючи на запитання читачів видання "КП в Україні", передають Українські Новини.\r\n"Ні, не готовий. Я звик до костюмів. Мені так комфортно", - заявив Разумков.\r\nЛідер "Слуги народу" додав, що віддає перевагу суворому дрес-коду.\r\nТим часом відповідальна за департамент інформаційної політики Ірина Побєдоносцева підтвердила, що документ, що регламентує зовнішній вигляд співробітників і відвідувачів будівлі АП, буде змінено і додала, що зміни будуть внесені в документ, що стосується відвідин адміністрації президента з ноутбуком.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, міський велопрокат з'явився під АП у Києві.\r\nРаніше Зеленський в шортах не захотів спілкуватися з російськими журналістами в Туреччині.\r\nКрім того, Кабінет Міністрів заборонив вхід до будинку уряду особам у вигляді, що не відповідають загальноприйнятим вимогам пристойності, а конгресменам США запропонували змінити костюми і краватки на гавайські сорочки.