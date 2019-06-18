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18 червня 2019, вівторок, 16:42 16
Політика 2019-06-18T19:45:04+03:00
Українські Новини
Разумков заявив, що не готовий відвідувати АП в шортах

Разумков заявив, що не готовий відвідувати АП в шортах

Дмитро Разумков. Фото: informator
Дмитро Разумков. Фото: informator

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков прокоментував нещодавнє нововведення про дозвіл відвідувати Адміністрацію президента в шортах, заявивши, що не готовий до такого дрес-коду і йому комфортно в костюмах.

Про це Разумков повідомив, відповідаючи на запитання читачів видання "КП в Україні", передають Українські Новини.

"Ні, не готовий. Я звик до костюмів. Мені так комфортно", - заявив Разумков.

Лідер "Слуги народу" додав, що віддає перевагу суворому дрес-коду.

Тим часом відповідальна за департамент інформаційної політики Ірина Побєдоносцева підтвердила, що документ, що регламентує зовнішній вигляд співробітників і відвідувачів будівлі АП, буде змінено і додала, що зміни будуть внесені в документ, що стосується відвідин адміністрації президента з ноутбуком.

Як повідомляли Українські Новини, міський велопрокат з'явився під АП у Києві.

Раніше Зеленський в шортах не захотів спілкуватися з російськими журналістами в Туреччині.

Крім того, Кабінет Міністрів заборонив вхід до будинку уряду особам у вигляді, що не відповідають загальноприйнятим вимогам пристойності, а конгресменам США запропонували змінити костюми і краватки на гавайські сорочки.

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