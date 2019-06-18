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18 червня 2019, вівторок, 16:11 21
Економіка 2019-06-18T17:00:02+03:00
Українські Новини
Дефіцит коштів "Укртрансгазу" може призвести до дефолту компанії, - прес-служба

Дефіцит коштів "Укртрансгазу" може призвести до дефолту компанії, - прес-служба

"Укртрансгаз". Фото: phl.com.ua

Дефіцит коштів оператора газотранспортної системи компанії "Укртрансгаз" може призвести до дефолту компанії.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба "Укртрансгазу".

У прес-службі зазначили, що головними загрозами у зв'язку з дефіцитом коштів є дефолт оператора ГТС, зменшення імпорту та видобутку газу, отже падіння темпу закачування, що може призвести до того, що Україна не встигне накопичити достатньо газу в ПСГ до опалювального сезону 2019/20.

При цьому поточних обсягів газу, які раніше були придбані за допомогою системи публічних закупівель ProZorro вистачить для роботи ГТС до 25 червня.

Крім того, в "Укртрансгазі" відзначили, що вирішенням виниклої проблеми повинні займатися в Кабінеті Міністрів та Національній комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Прес-служба "Укртрансгазу" не уточнила потребу компанії в технічному газі.

Водночас джерело Українських Новин в Кабміні повідомило, що мова може йти про 250 млн. кубометрів/місяць.

Як повідомляли Українські Новини, раніше "Укртрансгаз" заявляв про неможливість своєчасних розрахунків за контрактами закупівель газу для власних виробничо-технологічних потреб через дефіцит коштів.

У 2018 році "Укртрансгаз" збільшив чистий збиток на 31,4% або на 7,797 млрд гривень до 32,627 млрд гривень порівняно з аналогічним періодом 2017 року (24,83 млрд гривень).

Чистий дохід від реалізації продукції в 2018 році скоротився на 1,7% або на 868 млн гривень до 50,313 млрд гривень.

У 2018 році Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" скоротила чистий прибуток на 64,3%, або на 24,532 млрд гривень до 13,613 млрд гривень порівняно з 2017 роком, збільшивши чистий дохід на 9,05 % або на 17,011 млрд гривень до 204,938 млрд гривень.

Компанія пояснює зниження прибутку тим, що в 2017 році у фінзвітності були відображені позитивні результати Стокгольмського арбітражу в розмірі 12,6 млрд гривень.

100% ПАТ "Укртрансгаз" належить Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України".

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