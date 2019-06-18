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18 червня 2019, вівторок, 14:51 141
Вибори 2019-06-18T17:00:03+03:00
Українські Новини
Рейтинг "Платформи" Бойка в 6 разів вище рейтингу ОБ Ахметова

Рейтинг "Платформи" Бойка в 6 разів вище рейтингу ОБ Ахметова

Рейтинги (ілюстрація). Фото:
Рейтинги (ілюстрація). Фото: "Рейтинг"

Український інститут соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка та центр "Соціальний моніторинг", за результатами проведеного опитування, повідомили, що рейтинг популярності політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" у 6 разів вищий від рейтингу "Опозиційного блоку - партія миру і розвитку".

Про це свідчать результати опитування.

А саме, 11% респондентів, які будуть голосувати та визначилися з вибором, готові підтримати "Опозиційну платформу - За життя", а за "Опозиційний блок - партія миру і розвитку" - 1,7%.

5-відсотковий бар'єр долають 5 партій серед тих опитаних, хто буде голосувати та визначився з вибором.

47,5% респондентів готові підтримати партію "Слуга народу", 11% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,7% - "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 8,3% - "Європейську солідарність", 5,3% - "Голос" Святослава Вакарчука на виборах Верховної Ради.

3,9% висловили бажання підтримати партію "Сила і честь", 2,9% - "Громадянську позицію", 2,5% - Радикальну партію Олега Ляшко. За "Об'єднання "Самопоміч" готові проголосувати 2,2% респондентів, за "Опозиційний блок - партія миру і розвитку" - 1,7%, за Всеукраїнське об'єднання "Свобода" - 1,5%.

Інші партії набирають менше 1% голосів.

Згідно з опитуванням, 83,3% готові брати участь у голосуванні, якщо воно відбудеться в найближчу неділю.

Опитування проводилося з 8 по 14 червня серед 1 000 повнолітніх респондентів у всіх областях на підконтрольній території в рамках роллінгового дослідження.

Роллінгове дослідження передбачає проведення установочного опитування та постійне (з рівними проміжками часу) оновлення бази даних опитування шляхом заміни частини даних на свіжі. Кожна хвиля роллінга проводиться на однакових вибірках респондентів, при цьому самі респонденти у вибірці кожен раз нові.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2% для вибірки 2 000 респондентів.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з опитуванням, "Слуга народу" та "Платформа" Бойко лідирують у рейтингах, Вакарчук "вибив" Смешка з прохідних.

Згідно з опитуванням КМІС, "Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду.

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