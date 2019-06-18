"Нафтогаз" погасив $500 млн зовнішніх боргів, незважаючи на надзвичайну ситуацію із закупівлями газу в "Укртрансгазі"

"Нафтогаз" погасив $500 млн зовнішніх боргів, незважаючи на надзвичайну ситуацію із закупівлями газу в "Укртра

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" погасила 500 млн боргу під гарантії Кабінету Міністрів і Світового банку, незважаючи на заяву "Укртрансгазу" про надзвичайну ситуацію державного рівня.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"Нафтогаз" завершив виплати за кредитними угодами на 500 млн доларів, отриманими під гарантії Світового банку і під державні гарантії України", - сказано в ньому.

Також голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв додав, що з 2014 року "Нафтогаз" своєчасно і в повному обсязі здійснив погашення кредитної заборгованості, гарантованої державою, на суму близько 3,2 млрд доларів, у свою чергу кредитний портфель "Нафтогазу" з 2014 року скоротився в 6,6 разів.

Крім того, в повідомленні наголошується, що в 2019 році "Нафтогаз" планує закачати в підземні сховища газу (ПСГ) на 3 млрд куб. м газу більше, ніж у 2018 році.

Як повідомляли Українські Новини, Світовий банк вважає критично важливим проведення процесу щодо виділення функції оператора газотранспортної системи (анбандлинга) "Нафтогазу".

30 листопада 2016 року Кабмін надав Всесвітнього банку державну гарантію під зобов'язання "Нафтогазу", які виникли після надання Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР, входить в структуру Світового банку) кредитних гарантій на суму 500 млн доларів для закупівлі газу.

НАК "Нафтогаз України" - провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни, яке займається розвідкою і розробкою родовищ, буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, а також постачання газом споживачів.

А "Укртрансгаз" скасував 12 тендерів на закупівлю газу, незважаючи на гостру кризу з дефіцитом технологічного газу.

Тим часом вузол боргів на ринку газу веде до його колапсу.