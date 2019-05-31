Зеленський обіцяє САП і НАБУ не захищати "своїх" корупціонерів

Президент Володимир Зеленський пообіцяв керівництву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро не покривати "своїх людей" в разі, якщо буде встановлено їх можливу причетність до корупції.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Адміністрації Президента.

З його слів, Зеленський закликав САП і НАБУ під час зустрічі з Назаром Холодницьким і Артемом Ситником надати результат розслідувань.

"Якщо буде хтось із наших, то наперед... просити не будемо", - переказав співрозмовник слова Президента.

Зустріч з керівництвом САП і НАБУ відбулася в п'ятницю в Адміністрації.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вимагає від САП і НАБУ результатів гучних розслідувань протягом 3 місяців.

Раніше експерт команди Зеленського Руслан Рябошапка, який був призначений заступником голови Адміністрації Президента з питань антикорупційної політики, заявив, що Зеленський допускає зміну керівників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Тим часом, ЗМІ стверджують, що керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в квітні несподівано замінив процесуального керівника у "справі Логвинского", коли справа вийшла на фінішну пряму.