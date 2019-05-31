Зеленський обіцяє САП і НАБУ не захищати "своїх" корупціонерів

Президент Володимир Зеленський пообіцяв керівництву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро не покривати "своїх людей" в разі, якщо буде встановлено їх можливу причетність до корупції.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в Адміністрації Президента.\r\nЗ його слів, Зеленський закликав САП і НАБУ під час зустрічі з Назаром Холодницьким і Артемом Ситником надати результат розслідувань.\r\n"Якщо буде хтось із наших, то наперед... просити не будемо", - переказав співрозмовник слова Президента.\r\nЗустріч з керівництвом САП і НАБУ відбулася в п'ятницю в Адміністрації.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський вимагає від САП і НАБУ результатів гучних розслідувань протягом 3 місяців.\r\nРаніше експерт команди Зеленського Руслан Рябошапка, який був призначений заступником голови Адміністрації Президента з питань антикорупційної політики, заявив, що Зеленський допускає зміну керівників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.\r\nТим часом, ЗМІ стверджують, що керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в квітні несподівано замінив процесуального керівника у "справі Логвинского", коли справа вийшла на фінішну пряму.