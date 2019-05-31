Зеленський вимагає від САП і НАБУ результатів гучних розслідувань протягом 3 місяців

Зустріч Зеленського з керівниками НАБУ і САП. Фото: прес-служба АП

Зустріч Зеленського з керівниками НАБУ і САП. Фото: прес-служба АП

Президент Володимир Зеленський розраховує на ефективний результат розслідування Національним антикорупційним бюро (НАБУ) і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) резонансних корупційних справ протягом 3 місяців.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента за підсумками зустрічі з директором НАБУ Артемом Ситником і головою САП Назаром Холодницьким, передають Українські Новини.

Метою зустрічі, згідно з повідомленням, було обговорення пропозицій щодо поліпшення взаємодії спеціалізованих антикорупційних органів, пошук шляхів підвищення ефективності їх роботи.

"Володимир Зеленський зазначив, що буде гарантувати незалежність антикорупційних інституцій і захист від втручання в їх діяльність. Глава держави також зазначив, що громадяни України вимагають невідворотності покарання для корупціонерів. Наявність відчутних результатів у розслідуванні резонансних корупційних злочинів протягом найближчих трьох місяців буде показником здатності САП і НАБУ відповісти на очікування українців", - сказано в повідомленні.

Також учасники зустрічі обговорили пропозиції законодавчого та практичного характеру з удосконалення роботи спеціалізованих антикорупційних інституцій.

Як повідомляли Українські Новини, раніше експерт команди Зеленського Руслан Рябошапка, який був призначений заступником голови Адміністрації Президента з питань антикорупційної політики, заявив, що Зеленський допускає зміну керівників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

При цьому він зазначив, що Ситнику і Холодницкому дадуть шанс продемонструвати свою роботу.