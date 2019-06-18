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18 червня 2019, вівторок, 12:30 12
Силові структури 2019-06-18T13:15:37+03:00
Українські Новини
На Донеччині загинув командир розвідників Павло Тихонов

На Донеччині загинув командир розвідників Павло Тихонов

Павло Тихонов. Фото: facebook.com
Павло Тихонов. Фото: facebook.com

На Донбасі в зоні проведення ООС під час виконання бойового завдання загинув командир розвідки 42 окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади Павло Тихонов.

Про це у Facebook повідомив співробітник Департаменту з нагляду за додержанням законів у кримінальному процесі та координації правоохоронної діяльності Генпрокуратури України Сергій Сердюк.

43-річний військовий загинув у понеділок, 17 червня. Обставини загибелі не уточнюються."Восени 2017 року на фронті отримав контузію і перелом ноги. Залишилися батьки, дружина, син і дочка-військовослужбовець", – сказано в повідомленні.

Прощання із загиблим попередньо запланували на четвер, 20 червня.

Павло Тихонов. Фото: facebook.comПавло Тихонов. Фото: facebook.com

Як повідомляли Українські Новини, на Трійцю бойовики 30 раз обстріляли позиції ЗСУ і поранили двох воїнів.

Раніше бойовики застосували на Донбасі заборонену зброю і понесли втрати.

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