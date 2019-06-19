Літні фестивалі в Україні набирають обертів

По всій Україні і в основному в Києві влітку заплановано чимало заходів на різноманітну тематику. І якщо Французська весна в цьому році була організована вже у шістнадцятий раз, то багато локальні фестивалі ще розвиваються, залучаючи при цьому з кожним роком все більше відвідувачів.

На минулих вихідних арт-завод Платформа організувала фестиваль Білі ночі, перетворивши дві ночі в масштабну танцювальну світло-вечірку, і збирається повторити 16 серпня.

Незвичайний Mime wave festival стартував 15 червня і триватиме до 23 червня у Києві, де цей вид мистецтва розкриють провідні митці з Нідерландів, Швеції та інших країн. Серед приголомшливих виступів організатори виділяють класичну пантомиму18 червня від іспанського міма Карлоса Мартінеса (CarlosMartinez) і шведський театр Пантомимтеатерн (Pantomimteatern), який гратиме 22 червня вистава для підлітків і дорослих "Надія на життя" (LEAP OF FAITH - for I survived): історії дітей-біженців без слів, але дуже візуальної і насиченою музикою дії.

Любителі рок-музики не можуть пропустити Rock in Ukraine 22-23 червня на ПБК, а музичні гурмани напевно захочуть відвідати триденний фестиваль UPark 16-18 липня в столичному Sky Family Park. Величезний басейн під відкритим небом, вейк-станція, безліч фудкорти, але головне - музичні концерти.

Багато хто точно чули вже про Atlas weekend, а можливо і не раз відвідували. В цьому році наймасштабніший музичний фестиваль України з 9 по 14 липня, на ВДНГ у Києві збере багатьох європейських хедлайнерів і занурить в європейську атмосферу весь місто.

Крім того, Мистецький арсенал підготував вражаючу програму виставок і презентацій, в тому числі, кінопоказ документального фільму "Смерть робітника".

Нагадаємо, що фестиваль короткометражок "Чилдрен Кінофест" оголосив переможців цього року.

Підрозділ почесної варти Збройних сил України вперше взяв участь у чеському фестивалі Drillfest.