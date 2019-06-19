підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.05 29.75
˟
19 червня 2019, середа, 07:00 15
Афіша 2019-06-19T09:30:03+03:00
Українські Новини
Літні фестивалі в Україні набирають обертів

Літні фестивалі в Україні набирають обертів

Mime wave festival без слів розповідає історію. Фото: facebook
Mime wave festival без слів розповідає історію. Фото: facebook

По всій Україні і в основному в Києві влітку заплановано чимало заходів на різноманітну тематику. І якщо Французська весна в цьому році була організована вже у шістнадцятий раз, то багато локальні фестивалі ще розвиваються, залучаючи при цьому з кожним роком все більше відвідувачів.

На минулих вихідних арт-завод Платформа організувала фестиваль Білі ночі, перетворивши дві ночі в масштабну танцювальну світло-вечірку, і збирається повторити 16 серпня.

Незвичайний Mime wave festival стартував 15 червня і триватиме до 23 червня у Києві, де цей вид мистецтва розкриють провідні митці з Нідерландів, Швеції та інших країн. Серед приголомшливих виступів організатори виділяють класичну пантомиму18 червня від іспанського міма Карлоса Мартінеса (CarlosMartinez) і шведський театр Пантомимтеатерн (Pantomimteatern), який гратиме 22 червня вистава для підлітків і дорослих "Надія на життя" (LEAP OF FAITH - for I survived): історії дітей-біженців без слів, але дуже візуальної і насиченою музикою дії.

Любителі рок-музики не можуть пропустити Rock in Ukraine 22-23 червня на ПБК, а музичні гурмани напевно захочуть відвідати триденний фестиваль UPark 16-18 липня в столичному Sky Family Park. Величезний басейн під відкритим небом, вейк-станція, безліч фудкорти, але головне - музичні концерти.

Багато хто точно чули вже про Atlas weekend, а можливо і не раз відвідували. В цьому році наймасштабніший музичний фестиваль України з 9 по 14 липня, на ВДНГ у Києві збере багатьох європейських хедлайнерів і занурить в європейську атмосферу весь місто.

Крім того, Мистецький арсенал підготував вражаючу програму виставок і презентацій, в тому числі, кінопоказ документального фільму "Смерть робітника".

Нагадаємо, що фестиваль короткометражок "Чилдрен Кінофест" оголосив переможців цього року.

Підрозділ почесної варти Збройних сил України вперше взяв участь у чеському фестивалі Drillfest.

Більше новин про: Фестиваль літо 2019 літній фестиваль

Архів
Новини
Віктор Шлінчак: У передвиборчій кампанії Вакарчука можливо проглядається когнітивний дисонанс 09:20 Думка
Третьяков зустрів у ЦВК власних виборчих "клонів" 09:09 Відео
Влада краде, не розуміючи, що шлях підвищення транзитних тарифів веде в нікуди, - Євген Червоненко 08:55
Київ профінансував у 8 разів більше коштів на Нову українську школу, ніж передбачають нормативи, - КМДА 08:55
Мешканці можуть вимагати компенсацію за невиконані комунальні послуги: як це працює 08:30
більше новин
Харківський аеропорт Ярославського відкрив повідомлення з польським Краковом 17:41
Власник "Софт Оіл": Податкова міліція Дніпропетровської області викрала директора компанії 12:49
Віруючі УПЦ з Тернопільської області звернулися до Президента України з проханням захистити їх від свавілля місцевої влади 09:39
Одеські портовики звернулися до Гройсмана з проханням звільнити скандального чиновника АМПУ Ігоря Ткачука 16:03
Сергій Коровченко.
Ветерани АТО та волонтери Чернігівщини висунули у депутати відомого правозахисника 16:55
більше новин
Зеленський розповів, що скаже Путіну при першій зустрічі 07:33
Зеленський прибув у Францію. Фото: @isabelledumont
Зеленський прибув у Францію і вже відвідав стартап-кампус Station F 14:11
Даша Лук'яненко. Фото: Нацполиция
В Одеській області п'ятий день шукають 11-річну дівчинку 19:09
Сьогодні КС продовжить розглядати конституційність розпуску Ради 08:15
Разумков заявив, що не готовий відвідувати АП у шортах 16:42
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok