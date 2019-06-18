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18 червня 2019, вівторок, 11:35 11
Афіша 2019-06-18T13:30:03+03:00
Українські Новини
На цьому тижні короткометражні фільми-номінанти на "Оскар" виходять в прокат

На цьому тижні короткометражні фільми-номінанти на "Оскар" виходять в прокат

Фільм
Фільм "Шкіра" отримала Оскар за кращий короткометражний фільм. Фото: Артхауз Трафік.

Колекція Оскар Шортс, де зібрані кращі короткометражні фільми року за версією Американської кіноакадемії, виходить в український прокат 20 червня. Про це повідомляє "Артхауз Трафік".

За традицією, добірка складається з п'яти картин. В цьому році володарем премії "Оскар" за кращий короткометражний фільм стала американська соціальна драма "Шкіра" Гая Наттіва про расизм. Стрічка була номінована на Гран-прі міжнародного кінофестивалю в Клермон-Феррані і удостоїлася там призу глядацьких симпатій.

Американська соціальна драмаАмериканська соціальна драма "Шкіра" про расизм.

У цьому році в число номінантів увійшли дві стрічки з Канади. "Дикун" – історія двох хлопчиків, які грають у покинутій шахті. Фільм Жеремі Конт вже був показаний в Україні – він увійшов в число фіналістів Манхеттенського міжнародного кінофестивалю короткометражних фільмів і удостоївся премії за кращу акторську роботу. Драма "Маргарита" розповідає історію дружби літньої жінки і її доглядальниці. Фільм отримав Гран-прі міжнародного кінофестивалю короткометражних фільмів в Майамі.

Канадський короткометражний фільмКанадський короткометражний фільм "Дикун".

ДрамаДрама "Маргарита" розповідає про дружбу літньої жінки і її доглядальниці.

Драма "Мати" з Іспанії втілює класичні батьківські страхи. Син головної героїні відпочиває у Франції зі своїм батьком, але одного разу ввечері лунає телефонний дзвінок... Фільм Родріго Сорогойена зібрав всі національні премії Іспанії за найкращий короткометражний фільм і удостоївся премії CinEuphoriaAwards в цій категорії.

ФільмФільм "Мати". Фото: Артхауз Трафік.

"Затримання" – драма спільного виробництва Ірландії і Великобританії. Сюжет драми заснований на гучній справі про вбивство дворічної Джеймса Балджера: головними підозрюваними в ньому виступали два десятирічних хлопчика. Стрічка була відзначена премією за кращий короткометражний фільм і премією журі фестивалю креативності "Каннські леви".

ФільмФільм "Затримання". Фото: Артхауз Трафік.

Колекція кращих короткометражних стрічок року, Оскар Шортс 2019, виходить в український прокат 20 червня. Фільми демонструються в українській озвучці.

Нагадаємо, що до жовтня цього року Девід Лінч отримає перший Оскар в життя.

минулого тижня були оголошені переможці фестивалю "Чилдрен Кінофест".

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