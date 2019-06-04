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04 июня 2019, вторник, 15:53 251
Шоу-бизнес 2019-06-04T15:53:27+03:00
Українські Новини
Дэвид Линч получит первый "Оскар" в жизни

Дэвид Линч получит первый "Оскар" в жизни

Дэвид Линч получит
Дэвид Линч получит "Оскар". Фото: Oskars.

27 октября, спустя полгода после главной церемонии награждения в мире кино "Оскар", на специальном событии Академии, американский режиссер Дэвид Линч впервые получит "Оскар" за лучшую режиссуру. 73-летний режиссер уже трижды номинировался на премию "Оскар". Об этом сообщает оффициальный сайт кинопремии.

Кроме того будут вручены еще три почетные статуэтки - кинорежиссеру Лине Вертмюллер и актеру Уэсу Стьюди, а также гуманитарная премия Джина Хершолта - актрисе Джине Дэвис.

Дэвид Кит Линч родился 20 января 1946 года в небольшом американском городе Миссула, штат Монтана. Он начинал свою карьеру с анимационных и короткометражных фильмов, однако настоящим его признанием стали сюрреалистические фильмы с атмосферой ужаса и грез, странными и отталкивающими образами и оригинальной музыкой. Для стиля режиссера характерна иррациональная наполненность фильмов яркими деталями, психоделического либо мистического свойства.

Первым успехом в его карьере стал фильм "Человек-слон", который впоследствии получил восемь номинаций на премию "Оскар", в том числе за режиссуру и адаптированный сценарий самого Линча. Фильм затрагивает тему человечности, представляя изуродованного главного героя гораздо более добрым, честным и человечным, чем окружающие его "нормальные" люди.

Его плодотворная деятельность включала в себя еще две номинации "Режиссер" - "Голубой бархат" (1986) и "Малхолланд Драйв" (2001).

Самым знаковым проектом же, с которым чаще всего его ассоциируют, стал детективный сериал "Твин Пикс" о жизни небольшого провинциального американского городка, населенного дружными, наивными и немного эксцентричными людьми.

В свое время Дэвид Линч получил многие важные кинонаграды в мире, включая "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за вклад в мировое киноискусство, однако "Оскар" станет первым в его карьере.

Как сообщали Українські Новини, Рами Малек получил первый в своей жизни "Оскар" в номинации "Лучший актер" за главную роль в "Богемной рапсодии".

В ноябре 2017 года Линч лично приезжал для открытия представительства в Киеве.

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